Намазка из баклажанов и перца: легкий рецепт летнего перекуса

Вкуснее всего такая намазка с ржаным хлебом.

Вкусных намазок много не бывает. Их популярность в том, что их можно готовить из любых продуктов: яиц, творога, мяса, субпродуктов, рыбы, ии каждая получается по-своему аппетитной. Предлагаем вам новый рецепт от известного украинского кулинарного блогера Кристины Булезюк. В ее составе — болгарский перец и баклажаны. Сочетание этих продуктов и крем-сыра дает потрясающий вкус. Намазка разнообразит завтрак и будет хорошим перекусом в течение дня.

Намазка из перца и баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны;

болгарский перец;

чеснок;

укроп;

сливочный крем-сыр «Филадельфия»;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи помыть, перцы очистить от семян и в равных пропорциях запечь в духовке предварительно разогретой до 220 градусов, 30-40 минут. Готовые перцы и баклажаны очистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками. Добавить к ним чеснок, зелень, соль и перец по вкусу, крем-сыр, все тщательно перемешать и можно намазывать на хлеб. Если хотите получить более равномерную массу, можно перемолоть все блендером, но тогда вкус немного потеряется. Нанести намазку на хлеб, сверху можно присыпать семенами кунжута.

Ранее Фокус писал, как приготовить намазку из вареных куриных яиц.