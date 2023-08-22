Намного вкуснее, чем пицца. Сочная начинка на хрустящем хлебе: бутерброды на завтрак, обед или ужин

Изначально бутерброды были довольно буржуазной и элитарной едой. Дело в том, что бутербродами питалась знать. В основном, хлеб с маслом подавали царям и вельможам на завтрак. Считалось, что этот завтрак насыщает на первые несколько часов бодрствования. Это делалось для того, чтобы повар смогли приготовить к обеду более сытные блюда.

Позднее, в XX веке от буржуазных изысков отошли. Бутерброды стали более рабочей и менее элитарной пищей. Поэтому появилось больше видов бутербродов.

Расскажем о рецепте горячих бутербродов.

Ингредиенты для горячих бутербродов:

багет — шт.;

грибы — 250 г;

лук репчатый — шт.;

чеснок — 2 зубчика;

тимьян — ½ ч. л.;

сыр — 200 г;

помидор — 2 шт.;

орегано — щепотка;

базилик — щепотка;

оливковое масло;

соль — ½ ч. л.

Приготовление горячих бутербродов:

Багет разрезаем на две равные части, делим надвое вдоль. Покрываем противень пергаментом, поливаем оливковым маслом.

Выкладываем на поверхность багет, выпекаем его при 180 градусах в духовке 5 минут.

Нарезаем небольшими кусочками промытые шампиньоны.

Перекладываем багет на вторую сторону, выпекаем в духовке 7 минут. В сковороде с растительным маслом обжариваем грибы и лук.

Шинкуем мелко чеснок. В сковороду выкладываем кусок сливочного масла, перемешиваем и продолжаем готовить грибы на максимальном огне.

К грибам высыпаем тимьян и соль, перемешиваем, добавляем нашинкованный чеснок. Натираем мелко сыр, накрываем поджаренный багет. Нарезаем тонкими кольцами помидор, выкладываем на поверхность сырного слоя.

На помидоры посыпаем орегано и базилик, выкладываем грибную начинку. Покрываем грибную начинку сыром, выкладываем в духовку при 200 градусах на 7 минут.

Получаются вкусные грибные бутерброды будто пицца.

Хороший завтрак, который заменит обычные блюда.