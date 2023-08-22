Намного вкуснее, чем пицца. Сочная начинка на хрустящем хлебе: бутерброды на завтрак, обед или ужин

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Изначально бутерброды были довольно буржуазной и элитарной едой. Дело в том, что бутербродами питалась знать. В основном, хлеб с маслом подавали царям и вельможам на завтрак. Считалось, что этот завтрак насыщает на первые несколько часов бодрствования. Это делалось для того, чтобы повар смогли приготовить к обеду более сытные блюда.

Позднее, в XX веке от буржуазных изысков отошли. Бутерброды стали более рабочей и менее элитарной пищей. Поэтому появилось больше видов бутербродов.

Расскажем о рецепте горячих бутербродов.

Ингредиенты для горячих бутербродов:

  • багет — шт.;
  • грибы — 250 г;
  • лук репчатый — шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • тимьян — ½ ч. л.;
  • сыр — 200 г;
  • помидор — 2 шт.;
  • орегано — щепотка;
  • базилик — щепотка;
  • оливковое масло;
  • соль — ½ ч. л.

Приготовление горячих бутербродов:

Багет разрезаем на две равные части, делим надвое вдоль. Покрываем противень пергаментом, поливаем оливковым маслом.

Намного вкуснее, чем пицца. Сочная начинка на хрустящем хлебе: бутерброды на завтрак, обед или ужин

Выкладываем на поверхность багет, выпекаем его при 180 градусах в духовке 5 минут.

Намного вкуснее, чем пицца. Сочная начинка на хрустящем хлебе: бутерброды на завтрак, обед или ужин

Нарезаем небольшими кусочками промытые шампиньоны.

Перекладываем багет на вторую сторону, выпекаем в духовке 7 минут. В сковороде с растительным маслом обжариваем грибы и лук.

Шинкуем мелко чеснок. В сковороду выкладываем кусок сливочного масла, перемешиваем и продолжаем готовить грибы на максимальном огне. 

Намного вкуснее, чем пицца. Сочная начинка на хрустящем хлебе: бутерброды на завтрак, обед или ужин

К грибам высыпаем тимьян и соль, перемешиваем, добавляем нашинкованный чеснок. Натираем мелко сыр, накрываем поджаренный багет. Нарезаем тонкими кольцами помидор, выкладываем на поверхность сырного слоя.

Намного вкуснее, чем пицца. Сочная начинка на хрустящем хлебе: бутерброды на завтрак, обед или ужин

На помидоры посыпаем орегано и базилик, выкладываем грибную начинку. Покрываем грибную начинку сыром, выкладываем в духовку при 200 градусах на 7 минут.

Намного вкуснее, чем пицца. Сочная начинка на хрустящем хлебе: бутерброды на завтрак, обед или ужин

Получаются вкусные грибные бутерброды будто пицца.

Намного вкуснее, чем пицца. Сочная начинка на хрустящем хлебе: бутерброды на завтрак, обед или ужин

Хороший завтрак, который заменит обычные блюда.

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