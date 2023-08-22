Намного вкуснее, чем пицца. Сочная начинка на хрустящем хлебе: бутерброды на завтрак, обед или ужин

Изначально бутерброды были довольно буржуазной и элитарной едой. Дело в том, что бутербродами питалась знать. В основном, хлеб с маслом подавали царям и вельможам на завтрак. Считалось, что этот завтрак насыщает на первые несколько часов бодрствования. Это делалось для того, чтобы повар смогли приготовить к обеду более сытные блюда.
Позднее, в XX веке от буржуазных изысков отошли. Бутерброды стали более рабочей и менее элитарной пищей. Поэтому появилось больше видов бутербродов.
Расскажем о рецепте горячих бутербродов.
Ингредиенты для горячих бутербродов:
- багет — шт.;
- грибы — 250 г;
- лук репчатый — шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- тимьян — ½ ч. л.;
- сыр — 200 г;
- помидор — 2 шт.;
- орегано — щепотка;
- базилик — щепотка;
- оливковое масло;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление горячих бутербродов:
Багет разрезаем на две равные части, делим надвое вдоль. Покрываем противень пергаментом, поливаем оливковым маслом.
Выкладываем на поверхность багет, выпекаем его при 180 градусах в духовке 5 минут.
Нарезаем небольшими кусочками промытые шампиньоны.
Перекладываем багет на вторую сторону, выпекаем в духовке 7 минут. В сковороде с растительным маслом обжариваем грибы и лук.
Шинкуем мелко чеснок. В сковороду выкладываем кусок сливочного масла, перемешиваем и продолжаем готовить грибы на максимальном огне.
К грибам высыпаем тимьян и соль, перемешиваем, добавляем нашинкованный чеснок. Натираем мелко сыр, накрываем поджаренный багет. Нарезаем тонкими кольцами помидор, выкладываем на поверхность сырного слоя.
На помидоры посыпаем орегано и базилик, выкладываем грибную начинку. Покрываем грибную начинку сыром, выкладываем в духовку при 200 градусах на 7 минут.
Получаются вкусные грибные бутерброды будто пицца.
Хороший завтрак, который заменит обычные блюда.