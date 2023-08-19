Намного вкуснее, чем сельдь по шубой. «Царский салат» по семейному рецепту: украсит стол на любой праздник

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Как салаты смогли стать обязательным блюдом на почти любом празднике? Задумайтесь, будь то Новый год, День Рождения, Юбилей — всегда на праздничном ужине есть салаты. Это блюдо сопровождает нас почти всегда.

Вероятно, любовь к праздничным салатам у людей имеется с древних времен. Из заметок археологов можно узнать, что первые салаты из зелени украшали столы знатных особ в Риме. В основном, салаты были украшением, в них даже добавляли цветы. Но, затем салаты стали употреблять в пищу, как и другие яства.

Дадим вам рецепт приготовления царского салата.

Ингредиенты для “Царского салата”:

  • лук репчатый — шт.;
  • вода — 200 мл;
  • уксус 9% — 2 ч. л.;
  • сахар — 3 ч. л.;
  • картофель вареный — 3 шт.;
  • майонез — 200 г;
  • сельдь — 2 филе;
  • яйца отварные — 5 шт.;
  • зеленый лук — пучок;
  • сыр — 100 г;
  • маринованный огурец — шт.

Приготовление “Царского салата”:

Нарезаем маленьким кубиком лук, заливаем водой. В воду выливаем уксус, высыпаем сахар, маринуем лук 10 минут.

Очищенный картофель измельчаем на крупных зубчиках терки в кольцо для сборки салата.

Смазываем картофельный слой майонезом.

Лук избавляем от маринада, выкладываем на картофель. Нарезаем маленькими кусочками сельдь, выкладываем на луковый слой. Смазываем сельдь майонезом.

Разделяем яйца на желтки и белки. Натираем белки на терке, выкладываем на слой из сельди.

Смазываем белки майонезом, формируем на верхушке слой из нашинкованного зеленого лука.

Намного вкуснее, чем сельдь по шубой. «Царский салат» по семейному рецепту: украсит стол на любой праздник

Натираем мелко сыр и маринованный огурец, добавляем столовую ложку майонеза и перемешиваем. Сырной шапочкой покрываем верхушку салата.

Измельчаем на маленьких резцах терки желтки, посыпаем этой стружкой салат.

Намного вкуснее, чем сельдь по шубой. «Царский салат» по семейному рецепту: украсит стол на любой праздник

Накрываем салат пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 3 часа.

Намного вкуснее, чем сельдь по шубой. «Царский салат» по семейному рецепту: украсит стол на любой праздник

Этот салат получается праздничным сытным и сочным.

Намного вкуснее, чем сельдь по шубой. «Царский салат» по семейному рецепту: украсит стол на любой праздник

Он слегка напоминает сельдь под шубой, но без свеклы.

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