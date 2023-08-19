Намного вкуснее, чем сельдь по шубой. «Царский салат» по семейному рецепту: украсит стол на любой праздник

Как салаты смогли стать обязательным блюдом на почти любом празднике? Задумайтесь, будь то Новый год, День Рождения, Юбилей — всегда на праздничном ужине есть салаты. Это блюдо сопровождает нас почти всегда.
Вероятно, любовь к праздничным салатам у людей имеется с древних времен. Из заметок археологов можно узнать, что первые салаты из зелени украшали столы знатных особ в Риме. В основном, салаты были украшением, в них даже добавляли цветы. Но, затем салаты стали употреблять в пищу, как и другие яства.
Дадим вам рецепт приготовления царского салата.
Ингредиенты для “Царского салата”:
- лук репчатый — шт.;
- вода — 200 мл;
- уксус 9% — 2 ч. л.;
- сахар — 3 ч. л.;
- картофель вареный — 3 шт.;
- майонез — 200 г;
- сельдь — 2 филе;
- яйца отварные — 5 шт.;
- зеленый лук — пучок;
- сыр — 100 г;
- маринованный огурец — шт.
Приготовление “Царского салата”:
Нарезаем маленьким кубиком лук, заливаем водой. В воду выливаем уксус, высыпаем сахар, маринуем лук 10 минут.
Очищенный картофель измельчаем на крупных зубчиках терки в кольцо для сборки салата.
Смазываем картофельный слой майонезом.
Лук избавляем от маринада, выкладываем на картофель. Нарезаем маленькими кусочками сельдь, выкладываем на луковый слой. Смазываем сельдь майонезом.
Разделяем яйца на желтки и белки. Натираем белки на терке, выкладываем на слой из сельди.
Смазываем белки майонезом, формируем на верхушке слой из нашинкованного зеленого лука.
Натираем мелко сыр и маринованный огурец, добавляем столовую ложку майонеза и перемешиваем. Сырной шапочкой покрываем верхушку салата.
Измельчаем на маленьких резцах терки желтки, посыпаем этой стружкой салат.
Накрываем салат пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 3 часа.
Этот салат получается праздничным сытным и сочным.
Он слегка напоминает сельдь под шубой, но без свеклы.