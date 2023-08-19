Намного вкуснее, чем сельдь по шубой. «Царский салат» по семейному рецепту: украсит стол на любой праздник

Как салаты смогли стать обязательным блюдом на почти любом празднике? Задумайтесь, будь то Новый год, День Рождения, Юбилей — всегда на праздничном ужине есть салаты. Это блюдо сопровождает нас почти всегда.

Вероятно, любовь к праздничным салатам у людей имеется с древних времен. Из заметок археологов можно узнать, что первые салаты из зелени украшали столы знатных особ в Риме. В основном, салаты были украшением, в них даже добавляли цветы. Но, затем салаты стали употреблять в пищу, как и другие яства.

Дадим вам рецепт приготовления царского салата.

Ингредиенты для “Царского салата”:

лук репчатый — шт.;

вода — 200 мл;

уксус 9% — 2 ч. л.;

сахар — 3 ч. л.;

картофель вареный — 3 шт.;

майонез — 200 г;

сельдь — 2 филе;

яйца отварные — 5 шт.;

зеленый лук — пучок;

сыр — 100 г;

маринованный огурец — шт.

Приготовление “Царского салата”:

Нарезаем маленьким кубиком лук, заливаем водой. В воду выливаем уксус, высыпаем сахар, маринуем лук 10 минут.

Очищенный картофель измельчаем на крупных зубчиках терки в кольцо для сборки салата.

Смазываем картофельный слой майонезом.

Лук избавляем от маринада, выкладываем на картофель. Нарезаем маленькими кусочками сельдь, выкладываем на луковый слой. Смазываем сельдь майонезом.

Разделяем яйца на желтки и белки. Натираем белки на терке, выкладываем на слой из сельди.

Смазываем белки майонезом, формируем на верхушке слой из нашинкованного зеленого лука.

Натираем мелко сыр и маринованный огурец, добавляем столовую ложку майонеза и перемешиваем. Сырной шапочкой покрываем верхушку салата.

Измельчаем на маленьких резцах терки желтки, посыпаем этой стружкой салат.

Накрываем салат пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 3 часа.

Этот салат получается праздничным сытным и сочным.

Он слегка напоминает сельдь под шубой, но без свеклы.