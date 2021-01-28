Нарушающие эпидемические правила предприятия могут закрыть на 90 дней

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Предприятия, злостно нарушающие меры эпидемической безопасности, могут быть временно закрыты на срок до 90 дней. Об этом на заседании оперативного штаба в Правительстве Севастополя сообщил глава города Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По тем, кто злостный, допустим, нарушитель, понятно с Роспотребнадзором предлагаю довести всё это до ума, и на 90 дней эти предприятия закрыть. Я уже вижу, что такие иски в суд поступили».

Губернатор также сообщил, что на данный момент в городских судах находятся 15 дел о нарушении режима повышенной готовности. Контроль за соблюдением «коронавирусных» правил будет продолжен сотрудниками Департамента общественной безопасности совместно с правоохранителями.