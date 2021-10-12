Нарушителей новых «антиковидных» требований в Севастополе обещают штрафовать

Следить за соблюдением анонсированных «антиковидных» ограничений в Севастополе будут сотрудники Департамента общественной безопасности Правительства города и полиция. Нарушителей же могут ждать штрафы либо административная ответственность. Это пообещал глава Департамента общественной безопасности Михаил Савчин.

КОНСТАНТИН ВАСЕЧКО, заместитель директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя: «Скорее всего, ответственные лица субъектов хозяйственных будут, непосредственно, осуществлять контроль по допуску лиц в свои заведения. А уже в зависимости от этого, сотрудники полиции и органов исполнительной власти будут контролировать данный процесс. В случае выявления нарушений, будут привлекаться к административной ответственности».

Работа в этом направлении будет вестись регулярно, и подготовиться к очередной ревизии заранее у недобросовестных предпринимателей не получится, заверил Михаил Савчин.

КОНСТАНТИН ВАСЕЧКО, заместитель директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя:: «Это будут постоянные рейды, проверки. У нас имеется график дежурств среди Правительства Севастополя, где задействованы порядка 10 органов исполнительной власти. Данный график выполняется еженедельно. В конце каждой недели руководители органов власти направляют результаты работы, которые формируются, анализируются и на оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции губернатору озвучиваются их результаты».

Санкции за нарушение требований антикоронавирусных мер будут ощутимыми как для рядовых граждан, так и для юридических лиц.

КОНСТАНТИН ВАСЕЧКО, заместитель директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя: «Санкции для физлиц – от 1 тысячи до 30 тысяч. Для юрлиц – от 30 до 300 тысяч. При повторном нарушении административного кодекса штрафные санкции увеличены до 1 миллиона рублей и приостановление деятельности субъектов хозяйствования до 90 суток».