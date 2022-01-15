Нас ждут великие дела? Крым без денежных «инъекций» не оставят

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 1-2. АиФ-Крым №1-2 12/01/2022

Новостью «под ёлочку» для Крыма и Севастополя стало решение правительства РФ о досрочном прекращении федерально-целевой программы развития полуострова. Видимо, набралась критическая масса недовольства процессом. Или всё самое важное уже построили — можно притормозить.

В любом случае, без денежных инъекций Крым не останется. Предстоит, например, огромная работа в рамках нацпроектов. В конце концов, есть инвесторы, желающие строить, производить, реконструировать. Да и начатые уже в рамках ФЦП объекты обязательно «доведут до ума». Точнее, до сдачи в эксплуатацию. Но всё-таки: каких «больших строек» ждать в этом году?

Дороги не бросят

Один из самых нашумевших проектов — прокладка объездной автодороги от Симферополя. Она должна соединить трассу «Таврида» с шоссе ялтинского направления. Объездная аккумулирует транзитный транспорт, не задерживая его в городских пробках.