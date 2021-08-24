«Нас вводят в заблуждение уже на этапе планирования» – Донец о проекте Нового Херсонеса

Председатель общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец опроверг заявление сотрудницы Института истории материальной культуры РАН Натальи Соловьёвой о том, что у объекта культурного наследия – 12-й и 13-й береговых батарей – не имеется установленных границ и не определён предмет охраны. Он напомнил, что в уставе общественной организации «Морской форт» в первом пункте прописано – «Содействие в сохранении оборонительного комплекса 12 и 13-я береговая батарея», поэтому обо всех документах, связанных с этим объектом, в организации знают досконально.

ГРИГОРИЙ ДОНЕЦ, председатель общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт»: «Я представил редакции НТС все документы, я хочу подчеркнуть – все. Правоустанавливающие документы, по которым видно, что территория отведена объекту культурного наследия регионального значения. Предмет охраны имеется. Акт государственной историко-культурной экспертизы – имеется. Договор о передачи в оперативное управление этого объекта музею-заповеднику «Херсонес Таврический» – имеется».

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Напомним, журналистам телеканала НТС удалось выяснить, что Институт истории материальной культуры РАН закупил за семь с лишним миллионов рублей у Архитектурно-конструкторского бюро «ПетроГрадПроект» услуги по корректировке границ и предмета охраны 12-й и 13-й батарей, расположенных в зоне территориальных интересов будущего археологического парка.

ГРИГОРИЙ ДОНЕЦ, председатель общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт»: «Для меня нонсенс – что значит изменять границы территории объектов культурного наследия, которые установлены за государственные деньги актом государственной историко-культурной экспертизы в 2020-м году. Менее года назад. Были уплачены деньги, определён состав объектов, утверждены границы приказом Севнаследия, и сейчас опять уточнять? Первый и основной вопрос – что уточнять, если там всё учтено? Поэтому возникает естественный вопрос, что уточнять будут в интересах предстоящего строительства».

По мнению Григория Донца, происходящие события уже становятся тенденцией для Севастополя.

ГРИГОРИЙ ДОНЕЦ, председатель общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт»: «Очень обидно, мягко говоря, что нас вводят в заблуждение уже на этапе предварительного планирования работ этой территории. Это продолжение той же самой истории. Это мыс Хрустальный, это пригород Южный Херсонеса Таврического, это Казачья бухта, и можно дальше много продолжать. Просто факт вопиющего, ну скажем так, недостоверного предоставления информации всплыл на пресс-конференции при презентации так называемого очередного кластера, который будет развиваться в районе Херсонеса Таврического».