Нашла правильный рецепт. Пышные и сочные беляши: делюсь, чтобы все узнали

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Беляши — это жареные пирожки, которые принято готовить как из дрожжевого, так и из пресного теста. Традиционной начинкой для беляшей является мясо, чаще говядина или баранина. Однако, на территории СССР беляши готовились преимущественно со свининой.

В татарской и башкирской кухне приветствуются беляши с иными видами мяса, нежели со свининой.

В основном, выпекаются маленькие пирожки. Но, есть и большие версии беляша. Такой пирог имеет диаметр до 30 см, готовится довольно долго.

Мы расскажем, как приготовить пышные и сочные небольшие пирожки — беляши.

Ингредиенты теста для беляшей:  

  • молоко — 300 мл;
  • вода — 100 мл;
  • соль — ч.л.;
  • сахар — ч. л.;
  • яйцо — шт.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • дрожжи — ч. л.;
  • мука — 700 г.

Ингредиенты для начинки:

  • мясо — 400 г;
  • жир — 50 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • Зира — щепотка;
  • кориандр — щепотка;
  • чёрный молотый перец — ½ ч. л.;
  • паприка — щепотка.

Приготовление беляшей:

В миску с молоком выливаем теплую воду, а также растительное и слегка растопленное сливочное масла. Разбиваем в молоко яйцо, высыпаем сахар, соль и дрожжи, перемешиваем ингредиенты.

Высыпаем в молочную смесь муку, замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто под пищевой пленкой на полчаса. В это время при помощи мясорубки создаем фарш из мяса и жира.

Пропускаем через мясорубку к фаршу нарезанный крупными ломтиками лук. Высыпаем в фарш соль, Зиру, кориандр, черный молотый перец и паприку, смешиваем.

Из теста формируем 10 одинаковых колобков. Руками раскатываем тесто в небольшие толстые лепешки, куда выкладываем по столовой ложке начинки.

Запечатываем начинку внутри теста, будто в мешочек. Слегка сплющиваем пирожки руками. В сковороде разогреваем 400 мл растительного масла, выкладываем в масло беляши.

Нашла правильный рецепт. Пышные и сочные беляши: делюсь, чтобы все узнали

Обжариваем на среднем огне беляши с обеих сторон до румяной корочки. Периодически поверхность беляшей поливаем горячим маслом.

Нашла правильный рецепт. Пышные и сочные беляши: делюсь, чтобы все узнали

В результате мы имеем сочные и пышные беляши. Жир с мясом в фарше придают особый вкус и сочность данной выпечке.

Нашла правильный рецепт. Пышные и сочные беляши: делюсь, чтобы все узнали

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