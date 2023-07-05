Нашла правильный рецепт. Пышные и сочные беляши: делюсь, чтобы все узнали

Беляши — это жареные пирожки, которые принято готовить как из дрожжевого, так и из пресного теста. Традиционной начинкой для беляшей является мясо, чаще говядина или баранина. Однако, на территории СССР беляши готовились преимущественно со свининой.

В татарской и башкирской кухне приветствуются беляши с иными видами мяса, нежели со свининой.

В основном, выпекаются маленькие пирожки. Но, есть и большие версии беляша. Такой пирог имеет диаметр до 30 см, готовится довольно долго.

Мы расскажем, как приготовить пышные и сочные небольшие пирожки — беляши.

Ингредиенты теста для беляшей:

молоко — 300 мл;

вода — 100 мл;

соль — ч.л.;

сахар — ч. л.;

яйцо — шт.;

растительное масло — 50 мл;

сливочное масло — 50 г;

дрожжи — ч. л.;

мука — 700 г.

Ингредиенты для начинки:

мясо — 400 г;

жир — 50 г;

лук репчатый — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

Зира — щепотка;

кориандр — щепотка;

чёрный молотый перец — ½ ч. л.;

паприка — щепотка.

Приготовление беляшей:

В миску с молоком выливаем теплую воду, а также растительное и слегка растопленное сливочное масла. Разбиваем в молоко яйцо, высыпаем сахар, соль и дрожжи, перемешиваем ингредиенты.

Высыпаем в молочную смесь муку, замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто под пищевой пленкой на полчаса. В это время при помощи мясорубки создаем фарш из мяса и жира.

Пропускаем через мясорубку к фаршу нарезанный крупными ломтиками лук. Высыпаем в фарш соль, Зиру, кориандр, черный молотый перец и паприку, смешиваем.

Из теста формируем 10 одинаковых колобков. Руками раскатываем тесто в небольшие толстые лепешки, куда выкладываем по столовой ложке начинки.

Запечатываем начинку внутри теста, будто в мешочек. Слегка сплющиваем пирожки руками. В сковороде разогреваем 400 мл растительного масла, выкладываем в масло беляши.

Обжариваем на среднем огне беляши с обеих сторон до румяной корочки. Периодически поверхность беляшей поливаем горячим маслом.

В результате мы имеем сочные и пышные беляши. Жир с мясом в фарше придают особый вкус и сочность данной выпечке.