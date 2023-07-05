Нашла правильный рецепт. Пышные и сочные беляши: делюсь, чтобы все узнали

Беляши — это жареные пирожки, которые принято готовить как из дрожжевого, так и из пресного теста. Традиционной начинкой для беляшей является мясо, чаще говядина или баранина. Однако, на территории СССР беляши готовились преимущественно со свининой.
В татарской и башкирской кухне приветствуются беляши с иными видами мяса, нежели со свининой.
В основном, выпекаются маленькие пирожки. Но, есть и большие версии беляша. Такой пирог имеет диаметр до 30 см, готовится довольно долго.
Мы расскажем, как приготовить пышные и сочные небольшие пирожки — беляши.
Ингредиенты теста для беляшей:
- молоко — 300 мл;
- вода — 100 мл;
- соль — ч.л.;
- сахар — ч. л.;
- яйцо — шт.;
- растительное масло — 50 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- дрожжи — ч. л.;
- мука — 700 г.
Ингредиенты для начинки:
- мясо — 400 г;
- жир — 50 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- Зира — щепотка;
- кориандр — щепотка;
- чёрный молотый перец — ½ ч. л.;
- паприка — щепотка.
Приготовление беляшей:
В миску с молоком выливаем теплую воду, а также растительное и слегка растопленное сливочное масла. Разбиваем в молоко яйцо, высыпаем сахар, соль и дрожжи, перемешиваем ингредиенты.
Высыпаем в молочную смесь муку, замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто под пищевой пленкой на полчаса. В это время при помощи мясорубки создаем фарш из мяса и жира.
Пропускаем через мясорубку к фаршу нарезанный крупными ломтиками лук. Высыпаем в фарш соль, Зиру, кориандр, черный молотый перец и паприку, смешиваем.
Из теста формируем 10 одинаковых колобков. Руками раскатываем тесто в небольшие толстые лепешки, куда выкладываем по столовой ложке начинки.
Запечатываем начинку внутри теста, будто в мешочек. Слегка сплющиваем пирожки руками. В сковороде разогреваем 400 мл растительного масла, выкладываем в масло беляши.
Обжариваем на среднем огне беляши с обеих сторон до румяной корочки. Периодически поверхность беляшей поливаем горячим маслом.
В результате мы имеем сочные и пышные беляши. Жир с мясом в фарше придают особый вкус и сочность данной выпечке.