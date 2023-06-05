Нашла рецепт и готовлю его ежедневно. Самая вкусная окрошка

Споры о том, какая окрошка вкуснее — на кефире или с квасом, не прекращаются на протяжении века. Этот вкусный летний суп обязательно готовится в каждой семье. Отличный способ охладиться жарким летним днем, к тому же насытиться полезным обедом или ужином.

Окрошка существовала в кулинарной истории нашей страны довольно давно. Этот летний суп постоянно усовершенствовался. В окрошку добавлялись новые ингредиенты. Например, в XIX веке в суп стали класть картофель вместо редьки.

Вместо редиса в окрошку начали добавлять зеленый горошек для смягчения вкуса. Мы расскажем о способе приготовления классической окрошки на кефире.

Ингредиенты для окрошки:

огурцы свежие — шт.;

редис — 2 шт.;

лук репчатый — шт.;

отварной картофель — шт.;

отварные яйца — 3 шт.;

вареная колбаса — 200 г;

кефир;

вода;

сметана — 3 ст. л.;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок;

горчица — ч. л.

Приготовление окрошки:

Нарезаем маленьким кубиком огурец, редис и отваренный очищенный картофель. Лук репчатый, отварные яйца и колбасу стоит нарезать кубиком покрупнее, соединить с огурцом, редисом и картофелем в одной миске.

Шинкуем мелко укроп и зеленый лук, выкладываем к остальным ингредиентам. В измельченные продукты выливаем кефир по вкусу, разбавляем консистенцию водой.

В окрошку кладем сметану и горчицу, солим и тщательно перемешиваем.

Горчица в окрошке дает нотку пикантного вкуса, делает блюдо чуть острее. Это отличный летний суп, который обязательно надо попробовать приготовить.