Нашла рецепт и готовлю его ежедневно. Самая вкусная окрошка

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Споры о том, какая окрошка вкуснее — на кефире или с квасом, не прекращаются на протяжении века. Этот вкусный летний суп обязательно готовится в каждой семье. Отличный способ охладиться жарким летним днем, к тому же насытиться полезным обедом или ужином.

Окрошка существовала в кулинарной истории нашей страны довольно давно. Этот летний суп постоянно усовершенствовался. В окрошку добавлялись новые ингредиенты. Например, в XIX веке в суп стали класть картофель вместо редьки.

Вместо редиса в окрошку начали добавлять зеленый горошек для смягчения вкуса. Мы расскажем о способе приготовления классической окрошки на кефире.

Ингредиенты для окрошки:

  • огурцы свежие — шт.;
  • редис — 2 шт.;
  • лук репчатый — шт.;
  • отварной картофель — шт.;
  • отварные яйца — 3 шт.;
  • вареная колбаса — 200 г;
  • кефир;
  • вода;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • зеленый лук — пучок;
  • укроп — пучок;
  • горчица — ч. л.

Приготовление окрошки:

Нарезаем маленьким кубиком огурец, редис и отваренный очищенный картофель. Лук репчатый, отварные яйца и колбасу стоит нарезать кубиком покрупнее, соединить с огурцом, редисом и картофелем в одной миске.

Шинкуем мелко укроп и зеленый лук, выкладываем к остальным ингредиентам. В измельченные продукты выливаем кефир по вкусу, разбавляем консистенцию водой.

Нашла рецепт и готовлю его ежедневно. Самая вкусная окрошка

В окрошку кладем сметану и горчицу, солим и тщательно перемешиваем.

Нашла рецепт и готовлю его ежедневно. Самая вкусная окрошка

Горчица в окрошке дает нотку пикантного вкуса, делает блюдо чуть острее. Это отличный летний суп, который обязательно надо попробовать приготовить.

Нашла рецепт и готовлю его ежедневно. Самая вкусная окрошка

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