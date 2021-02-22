Нашли меня в воронке… 10 лет воздвижению креста на часовне 35-й береговой батареи

Ровно десять лет назад купол часовни во имя Архистратига Михаила на территории Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» увенчался крестом. Сооружение приобрело законченный вид. И, как и всё на 35-й береговой батарее, часовня стала особенной. О том, почему так случилось, рассказываем в нашем сюжете в день 10-летия культового объекта, построенного на века.

«Я – не погибший, не живой,

Я – человек без даты смерти».

Эти строчки Виктора Черновалова как нельзя лучше характеризуют трагедию, которая до сих пор разворачивается на просторах мыса Херсонес. Земля одного из самых знаковых мест Второй героической обороны Севастополя всё ещё хранит в себе неупокоенные останки наших соотечественников, сложивших головы в ожесточённых боях лета 1942-го.

Часовня во имя Архистратига Михаила на территории Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» стала символом непрекращающейся борьбы за их имена, за их даты.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, заместитель директора Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «В феврале 2011 года венчал эту часовню крест. Крест, который был в начале – перед тем, как его воздвигли на часовню – он был освящён. На этой церемонии присутствовали ребята из морской пехоты. Для нас это было, знаете, тоже очень важное событие. И вот, когда крест был водружён, часовня приобрела законченный вид».

Икона архангела Михаила, предводителя небесного воинства, в честь которого и освящена часовня – тоже особенная. Строители обязаны были учитывать то, что здание стоит на берегу моря – где постоянны ветра, холодные или жаркие, но обязательно пронизанные солёной влагой.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, заместитель директора Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Они могли уничтожить обычные иконы, вернее, традиционную икону, которая, как вы знаете, пишется на дереве, пишется красками… Поэтому иконы наши выполнены в стиле мозаики, в технике мозаики. И камни, которые использовала Анна Петрова, художник, создававшая эти образы – это камни крымские, природные. Так что – она наша, она из нашей земли произросшая».

Несколько предложений по проекту будущей часовни от крымских архитекторов не смогли вписаться в концепцию строгости и аскетизма построек мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Долго искали и место размещения святилища.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, заместитель директора Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «В разных местах планировали построить эту часовню, а затем главный архитектор проекта Александр Иванович Хомяков, прогуливаясь здесь вдоль обрыва, увидел небольшой овражек. Может быть, это был блиндаж, может быть это был кусок от воронки… И он решил, что здесь будет стоять эта часовня».

Москвич Александр Хомяков придумал и подарил музею проект часовни, созданный в духе севастопольских святынь.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, заместитель директора Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Если вы будете гулять по нашей территории, невольно возникают какие-то ассоциации с тем или иным местом, с тем или иным памятником Севастополя. Наша карта города напоминает карту на Малаховом кургане – только там Корниловский бастион, его оборонительные сооружения, а у нас – весь город. Наш Пантеон памяти… Визитная карточка Севастополя – ею всегда была Панорама, и вот наш Пантеон посылает знак, что это здание похоже на здание Панорамы, и в то же время оно напоминает нам саму батарейную башню, разорванную взрывом».

Часовня 35-й береговой батареи напоминает Свято-Никольскую церковь на Братском кладбище. Торжественное и строгое сооружение будто охраняет покой героев и превозносит их ратные подвиги.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, заместитель директора Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Здесь, в этом архитектурном облике, есть и ещё один такой намёк, посыл. Дело в том, что многие наши участники обороны Севастополя, наши защитники – вот мы рассматриваем фотографии молодых их – мы их видим в будёновках. Они были участниками гражданской войны… И вот наша часовня – отойдите туда подальше, к обрыву, и посмотрите на неё со стороны – она как будёновка, как строгий этот головной убор, который был в то время очень распространён, я не хочу говорить «моден», но он был любим, был символом бойца Красной Армии».

Такой часовня и получилась – торжественной, опустившей «подбитые крылья». В ней, как и в других объектах 35-й береговой батареи, можно найти множество символов и смыслов, важных для сохранения памяти, для понимания того, что происходило здесь почти 80 лет назад.

Сотрудники музея называют часовню намоленной. Здесь проводятся все службы, здесь батарейцы поминают «своих ребят». Да и стоит она на прахе шести защитников Севастополя, которые были найдены именно на этом месте, когда строительство часовни уже началось. Эта находка и превратила просто часовню – в часовню-усыпальницу.

8 декабря 2009 года в 4 часа вечера техника приступила к земляным работам, готовя место под фундамент будущего здания. И вдруг обнажились останки. На следующий день приехали поисковики. Они осторожно извлекли из засыпанной воронки кости и личные вещи шестерых защитников Севастополя, для которых этот последний окоп стал могилой.

Пять краснофлотцев и военврач погибли с оружием в руках, лицом к морю – видимо, до последнего ожидая спасительные сигналы наших кораблей.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, заместитель директора Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Больше всего, наверное, меня поразили часы. Часы, на которых время остановилось. Для них оно остановилось, но оно не остановилось для нас. Эта часовня – как пример того, что время продолжается. Эти часы – часы вечности – они тикают. Тикают теперь для этих шести ребят, чьи имена начертаны на одной из граней вот этой усеченной пирамидки, стоящей посреди часовни».

Место обнаружения героев стало местом их последнего упокоения. Часовню возвели над перезахороненными останками – так клочок земли, выбранный для строительства, стал особенно значимым для работников и посетителей 35-й береговой батареи.

Тогда, в 2009 году, на Украине были популярны темы европейской демократии и «новой правды Второй мировой войны». В Севастополе случай знакового обнаружения останков последних защитников города вызвал общественный резонанс – особенно после статьи Вячеслава Горелова о «взывающих из-под земли наших непохороненных героях, которые задают неудобные вопросы».

«Тема очень важная. Слышал, на месте страшной находки будет стоять храм. Здорово. Чувствуется, что это не простая находка. Знаю, что найдено в Севастополе останков воинов Второй мировой до 14 тысяч. За каждым – личная трагедия. Но здесь и то, как нашли, и то, где нашли, и то, КАК лежат – что-то запредельное. Я не мистик, но эти ребята явно с живыми хотят поговорить. Давайте услышим. И дай-то Бог узнать их имена! Не могу… Плачу…», – писал один из жителей современного Севастополя Леонид Иващенко.

И сейчас имена найденных бойцов нанесены на пирамиду в центре часовни. К сожалению, имена трёх из них удалось установить лишь фрагментарно. Но то, что сегодня мы, всё же, знаем, кем были эти шестеро ребят – и символично, и очень ценно.

Часовня, заложенная на останках бойцов, будет стоять вечно, – говорят на батарее. Так считает и церковь. А значит и память о подвиге последних защитников Севастополя сохранится в веках.

Елена Осадчая, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»