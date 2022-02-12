Насколько широк ассортимент упаковочных материалов

Хранение продукции на складе или транспортировка сырья, товаров – в любых процессах, связанных с логистикой, важную роль играет упаковка. Коробки, пленка, скотч – все это требуется в больших количествах даже среднестатистическому магазину. И купить упаковочные материалы для своей организации можно у компании Паклэнд. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, и в ее каталогах вы найдете все, что потребуется для упаковки.

Ассортимент

Среди предлагаемых товаров вы найдете большой выбор полиэтиленовых пленок, картонной продукции, клейких лент и так далее. Все товары обладают высоким качеством, а цена упаковочных материалов – самая демократичная в регионе.

Пленки

В каталоге представлены востребованные виды пленок, изготовленных из полиэтилена высокого давления:

первичная (1 сорт, высший сорт, ГОСТ 10354-82);

вторичная (техническая);

прозрачная;

черная.

Отдельно представлена стрейч-пленка прозрачная и цветная, первичная и вторичная, для ручного или машинного использования. Также вы сможете купить пленку воздушно-пузырчатую – для защиты хрупких грузов и товаров, нуждающихся в особо бережной транспортировке.

Картонная продукция

В Паклэнд можно купить гофрокартон https://pack-land.ru/gofrokarton двух-, трех- и пятислойный, для изготовления коробов любой формы и размеров. Или готовые короба – архивные, самосборные, четырехклапанные, изготовленные из плотного картона, выдерживающего большие нагрузки. Короба и картон устойчивы к деформации, разрыву, механическим нагрузкам.

Вспененный полиэтилен

Многофункциональный материал, используемый в строительстве и логистике (в качестве амортизирующей подложки). Выпускается в рулонах и матах, толщиной от 1 до 50 мм. Такой полиэтилен особо востребован при перевозке стекла, керамики, зеркал, электронных компонентов, фурнитуры и других товаров, которым нужна бережная транспортировка.

Клейкие ленты

В каталоге вы найдете скотч:

прозрачный;

цветной;

упаковочный (коричневый);

армированный;

малярный;

алюминиевый.

Как купить

Если вам нужны качественные упаковочные материалы в Москве https://pack-land.ru/, закажите их в Паклэнд. Приобрести товары несложно – достаточно выбрать позиции и оформить заказ. Цена продукции невысокая, для постоянных клиентов предлагаются скидки. Условия сотрудничества – самые простые и удобные для всех категорий клиентов. Доставка заказов осуществляется не только по Москве и области, но и в любой населенный пункт страны – надежными транспортными компаниями.