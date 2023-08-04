Наслаждайтесь и делитесь рецептом с другими. Как приготовить сочный пирог с персиками

Это так просто, что даже ленивый не успеет рассказать, как ему лень, а пирог уже будет готов Коблер. Что-что? Ну коблер, с персиками. Не слышали о таком? Теперь слышали. Следующий шаг — это взять и приготовить его. По рецепту все так просто, что даже ленивый не успеет рассказать, как ему лень, а пирог уже будет готов. Так что ставьте духовку разогреваться до 180 градусов и поехали.

Берите 800 г персиков, мойте, вынимайте косточку, режьте на дольки и — вжух их в сотейник. К персикам добавьте 80 г сахара, ¼ ч. л. соли, щепотку корицы и тушите все на среднем огне, до момента, когда сахар растает, а персики пустят сок.

Далее берите форму для запекания, выложите 120 г сливочного масла, нарезанного кубиками. Поставьте в духовку на 2 минуты, чтобы масло растаяло, и доставайте. Для теста смешайте 200 г муки, 130 г сахара, 1 ч. л. корицы, 2 ч. л. разрыхлителя, ¼ ч. л. соли. Замешайте все с 230 мл молока.

Заливайте тесто в форму, выложите равномерно лопаткой, но с маслом не перемешивайте. Выложите сверху персики, вместе с соком от них. Запекайте коблер 30 минут при температуре 180 градусов. А потом ешьте, наслаждайтесь и делитесь рецептом с другими. Потому что это удовольствие скрывать просто незаконно.

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