Рецепты Настоящее сокровище зимней консервации: как правильно закрутить белые грибы По Admin - 31 июля, 2023 0 52 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не зря белые грибы считаются вкусными. Их часто используют в украинской кухне, особенно когда нужно приготовить уху или подливку к празднику. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кроме известных нам методов заморозки и сушки грибов, их можно консервировать в банки на зиму. У нас есть интересный рецепт маринованных белых грибов, который точно придётся по вкусу каждому. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Рецепт маринованных белых грибов на зиму Время: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 1 килограмм белых грибов; – 250 граммов воды; – 500 граммов уксуса; – 3 столовые ложки сахара; – 1 чайная ложка соли; – 2 лавровых листа; – белый перец горошком; – 1 столовая ложка горчицы зернами. Приготовление: Банки для консервирования промываем горячей водой. Для грибов в широкой кастрюле доводим воду до кипения. Тем временем очищаем грибы. Мелкие грибы оставляем целыми, а большие разрезаем пополам. Добавляем грибы в кипящую воду, бланшируем в течение 2 – 4 минут, затем сливаем воду и немедленно промываем холодной водой, чтобы прекратить варку. Хорошо процеживаем. Для маринада доводим воду с уксусом и специями до кипения. Тем временем слоями добавляем в банки белые грибы. Заливаем кипящим маринадом и сразу закрываем банки. Переворачиваем банки вверх дном, чтобы образовался вакуум. Приблизительно через 10 минут банки можно переворачивать. Белые грибы хранятся около 4 недель в черном и холодном месте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить молодой картофель без лишних трудностей. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Вы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныСамая вкусная окрошка на целую семью – семейный рецептАроматная горячая сковорода: традиционная паэлья – готовим шаг за шагомМакароны, которые не навредят фигуре: простой рецепт со свеклой