Рецепты Настоящий грузинский соус из украинских продуктов: рецепт сацебели По Admin - 1 июля, 2023 0 54 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Утонченное сочетание спелых помидоров, перца, чеснока, трав и специй в одном блюде, точнее соусе. Да, речь идет о звезде грузинской кухни – соусе сацебели. Сацебели переводится как «соус». Это густой кисловато-сладкий острый соус с ароматом пряностей. Родиной его считается солнечная Грузия, где ни одно застолье или праздник не обходятся без этого блюда. Читайте также Картофельные челноки с куриным фаршем: вкусные рецепты на ежедневно и праздник Обычно его подают к мясу, но он прекрасно подходит также и с обычным хлебом или с овощами. Рецепт сацебели Время: 2 часа Порции: 10 Ингредиенты: _ 1 килограмм помидоров; – 300 граммов сладкого перца; – 1 перец чили; – 1 чайная ложка молотого кориандра; – 50 граммов зелени; – 5 зубчиков чеснока; – 1 чайная ложка соли; – 2 чайные ложки сахара. Приготовление: Тщательно моем овощи, удаляем плодоножки из помидоров. Нарезаем их большими кусками, а перец на 3 – 4 части. Промытые стручки острого красного перца разрезаем пополам и удаляем семена. Зелень хорошо промываем и обсушиваем полотенцем от излишней влаги. Подготовленные ингредиенты, кроме чеснока, перекладываем к чаше кухонного комбайна, или к мясорубке. Переливаем содержимое чаши в подходящую кастрюлю для варки с толстым дном. Доводим до кипения на медленном огне. Варим соус 20 минут. Добавляем кориандр и продолжаем варить еще 30-40 минут на среднем огне. Время уваривания зависит от сочности помидоров и каждый будет разным. Чем они сочнее, тем больше сока будет в соусе, соответственно, понадобится больше времени, чтобы получить более густой соус, и наоборот. Когда соус достаточно уварится и загустеет, самое время добавить соль и сахар. Начните подсыпать специи с одной чайной ложки и доводить до желаемого вкуса. Очищенный ранее чеснок измельчаем на мелкой терке, добавляем в соус и перемешиваем. Прогреваем около пяти минут, чтобы чеснок не потерял свой аромат. Крышки и банки стерилизуем. В чистую сухую тару расфасовываем горячую заготовку и плотно закрываем крышками. Переворачиваем и оставляем охлаждаться. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт консервации на зиму? Попытайтесь также приготовить маринованную черешню к мясу или бутерброду. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Три холодных супа на лето – пальчики оближетеТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеРецепт настоящего галицкого пляцка «Зеленый мох»