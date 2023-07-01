Настоящий грузинский соус из украинских продуктов: рецепт сацебели

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Утонченное сочетание спелых помидоров, перца, чеснока, трав и специй в одном блюде, точнее соусе. Да, речь идет о звезде грузинской кухни – соусе сацебели.

Сацебели переводится как «соус». Это густой кисловато-сладкий острый соус с ароматом пряностей. Родиной его считается солнечная Грузия, где ни одно застолье или праздник не обходятся без этого блюда.

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Обычно его подают к мясу, но он прекрасно подходит также и с обычным хлебом или с овощами.

Рецепт сацебели

  • Время: 2 часа
  • Порции: 10

Ингредиенты:
_ 1 килограмм помидоров;
– 300 граммов сладкого перца;
– 1 перец чили;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 50 граммов зелени;
– 5 зубчиков чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара.

Приготовление:

  • Тщательно моем овощи, удаляем плодоножки из помидоров. Нарезаем их большими кусками, а перец на 3 – 4 части.
  • Промытые стручки острого красного перца разрезаем пополам и удаляем семена. Зелень хорошо промываем и обсушиваем полотенцем от излишней влаги.
  • Подготовленные ингредиенты, кроме чеснока, перекладываем к чаше кухонного комбайна, или к мясорубке.
  • Переливаем содержимое чаши в подходящую кастрюлю для варки с толстым дном. Доводим до кипения на медленном огне. Варим соус 20 минут.
  • Добавляем кориандр и продолжаем варить еще 30-40 минут на среднем огне. Время уваривания зависит от сочности помидоров и каждый будет разным. Чем они сочнее, тем больше сока будет в соусе, соответственно, понадобится больше времени, чтобы получить более густой соус, и наоборот.
  • Когда соус достаточно уварится и загустеет, самое время добавить соль и сахар. Начните подсыпать специи с одной чайной ложки и доводить до желаемого вкуса.
  • Очищенный ранее чеснок измельчаем на мелкой терке, добавляем в соус и перемешиваем. Прогреваем около пяти минут, чтобы чеснок не потерял свой аромат.
  • Крышки и банки стерилизуем. В чистую сухую тару расфасовываем горячую заготовку и плотно закрываем крышками. Переворачиваем и оставляем охлаждаться.

Приятного аппетита!

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