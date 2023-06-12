Рецепты Настоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникой По Admin - 12 июня, 2023 0 48 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом так и хочется чего-нибудь освежающего, холодного и вкусного. Почему бы не приготовить мохито, но не классическое, а с клубникой. Мохито – один из самых популярных летних коктейлей. Говорят, что впервые его приготовили на Кубе, ведь там всегда жарко и любят ром. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Кроме известного нам классического мохито с лаймом и мятой, мы предлагаем попробовать клубничный. Он придает особый вкус и аромат напитку. Рецепт клубничного мохито Время: 5 минут Порции: 1 Ингредиенты: – 50 граммов белого рома; – 15 граммов клубничного сиропа; – 100 граммов газировки; – 60 граммов лайма; – 120 граммов клубники; – 3 грамма мяты; – 200 граммов измельченного льда. Приготовление: В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Добавляем клубнику и тщательно разминаем. Наполняем стакан измельченным льдом вверх. Клубничный мохито / Фото The spruce eat Вливаем клубничный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей. Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами клубники. Приятного аппетита! Рецепт безалкогольного мохито Время: 5 минут Порции: 1 Ингредиенты: – 15 граммов сахарного сиропа; – 150 граммов газировки; – 60 граммов лайма; – 3 грамма мяты; – 200 граммов льда. Приготовление: В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Тщательно разминаем. Наполняем стакан измельченным льдом вверх. Классический мохито / Фото The spruce eat Вливаем сахарный сироп и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей. Досыпаем немного льда и украшаем мятой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить рецепт кваса, который готовили еще наши предки На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаВафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозыКак приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напитка