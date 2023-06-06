Рецепты Настоящий вкус одесской кухни – готовим биточки с анчоусами По Admin - 6 июня, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы почувствовать настоящий вкус одесской кухни, попробуйте приготовить популярное рыбное блюдо из тюльки (анчоусов) по рецепту шеф-повара. Если нет возможности посетить Одессу этим летом, попробуйте приготовить одно из популярных блюд местной кухни – биточков с анчоусами (тюлькой). Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Рецепт биточков с анчоусами. Время: 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 пачки черноморских анчоусов с/м (1 кг); – 2 больших яйца; – 2 столовые ложки муки с горкой; – 1/2 пучка зеленого лука (белая часть); – 1/2 пучка петрушки и укропа; – соль; – черный молотый перец; – растительное масло для жарки; – для нежности добавьте ложку сметаны. Приготовление: Очищаем рыбу: отрываем голову с кишечником, затем осторожно отделяем позвоночник. К рыбе добавляем яйца, нарезанную зелень, муку, специи. Замешиваем все и жарим на сковороде на среднем огне с двух сторон. Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы удалить избыточный жир. Подавайте блюдо горячим. Идеальным дополнением к блюду будет соус дзадзики с тархуном, сметана. Приятного аппетита! Кстати, анчоус очень полезна рыба когда вы на диете. Она богата омега-3, белками и минералами. Анчоусы вкушают еще с маринованным в пряном маринаде луком. Понравился рецепт? Попытайтесь приготовить также запеченные суши с рыбой по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Дешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистойЛучший маринад к шашлыку из свинины – рецепт из кивиВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник Королевский