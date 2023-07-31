Рецепты Настоящий украинский десерт: готовим закарпатские гомбовцы По Admin - 31 июля, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если вы еще ни разу не пробовали гомбовцы – советуем приготовить их не откладывая времени. Начинками могут быть как сливы, так и вишни или другое варенье. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Гомбовцы – десерт из кисломолочного творога в виде шариков с начинкой. В них добавляют как целые ягоды или фрукты (сливы, вишни, абрикосы без косточек), так и варенье. Читайте также Празднуем День друзей правильно: почему куриные голени в соусе BBQ станут идеальным выбором 24 канал подготовил рецепт настоящего украинского десерта родом из Закарпатья, который вы смело и легко приготовите дома. Рецепт гомбовцев со свежими сливами Время: 60 минут Порции: 8 Ингредиенты: – 300 г 5% кисломолочного сыра; – 1 яичный желток; – 30 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – 1 слива; – 30 граммов пшеничной муки; – 100 граммов орехов; – сливы; – сметана для подачи. Приготовление: Кисломолочный творог перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем. Слива разрезаем пополам, потом еще раз пополам и еще один раз — должно получиться 8 частей. Влажными руками делим наше творожное тесто на 8 частей и начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы и заворачиваем края. Выкладываем каждый гомбовец в муку и формируем мячик. Варим гомбовцы в большом количестве подсоленного кипятка. Когда они начнут всплывать, достаем и обваливаем каждый в молотых орехах. Подаем блюдо к столу с домашней сметаной или повидлом. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт блюда? Попытайтесь также приготовить другие блюда гуцульской кухни. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как правильно готовить вертуту: рецепт со шпинатомВ меру сладко и очень просто готовить: рецепт варенья из черникиВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешни