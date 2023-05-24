Описание приготовления:
Ароматнее всего эта настойка получается из листочков весной, а ягоды можно взять замороженные. Если нет ягод черноплодки, вполне можно заменить на черную смородину или вишню без косточек. Настойку можно делать на любом алкоголе, главное, чтобы он был качественный.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Листья вишни 33 Штук
- Листья смородины 33 Штук
- Листья малины 34 Штук
- Черноплодная рябина 1 Стакан
- Водка 500 Миллилитров
- Вода 600 Миллилитров
- Сахар 100 Грамм
- Лимонная кислота 1/2 Чайных ложки
Количество порций 3
Калорийность
210 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка "100 листьев"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки "100 листьев". Листья и черноплодную рябину вымойте и дайте обсохнуть.
В кастрюлю выложите листья и черноплодную рябину.
В настойку налейте воду и доведите до кипения. Варите все на медленном огне в течение 30 минут, остудите.
Процедите содержимое и отожмите ягоды с листьями.
Добавьте в отвар сахар, лимонную кислоту и перемешайте до растворения.
Влейте в сироп водку и перемешайте. Разлейте настойку по бутылкам, охладите и подавайте.
Приятного употребления!