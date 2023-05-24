Настойка «100 листьев»

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Описание приготовления:

Ароматнее всего эта настойка получается из листочков весной, а ягоды можно взять замороженные. Если нет ягод черноплодки, вполне можно заменить на черную смородину или вишню без косточек. Настойку можно делать на любом алкоголе, главное, чтобы он был качественный.

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Листья вишни 33 Штук
  • Листья смородины 33 Штук
  • Листья малины 34 Штук
  • Черноплодная рябина 1 Стакан
  • Водка 500 Миллилитров
  • Вода 600 Миллилитров
  • Сахар 100 Грамм
  • Лимонная кислота 1/2 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

210 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка "100 листьев"»

Настойка "100 листьев"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки "100 листьев". Листья и черноплодную рябину вымойте и дайте обсохнуть.

Настойка "100 листьев"

В кастрюлю выложите листья и черноплодную рябину.

Настойка "100 листьев"

В настойку налейте воду и доведите до кипения. Варите все на медленном огне в течение 30 минут, остудите.

Настойка "100 листьев"

Процедите содержимое и отожмите ягоды с листьями.

Настойка "100 листьев"

Добавьте в отвар сахар, лимонную кислоту и перемешайте до растворения.

Настойка "100 листьев"

Влейте в сироп водку и перемешайте. Разлейте настойку по бутылкам, охладите и подавайте.

Настойка "100 листьев"

Приятного употребления!

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