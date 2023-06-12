Описание приготовления:

Водку для настойки берите только качественную, так же можно использовать качественный самогон или спирт не выше 45 градусов. В этой настойке не используется подсластитель, но при желании добавьте немного сахара.

Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Водка 500 Миллилитров

Листья черной смородины 100 Грамм

Черная смородина 100 Грамм

Цедра (апельсина, лимона) 50 Грамм

Имбирь (корни) 4 Грамма

Количество порций 3

Калорийность

188 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка "Блэк курант"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки "Блэк курант". Листья переберите, удаляя порченные, сполосните и обсушите.

В чистую сухую банку положите ягоды черной смородины. Если ягоды мороженные, выложите их в банку и дайте им полностью растаять.

Выложите к ягодам листья черной смородины.

Влейте в банку с ягодами и листьями водку, плотно закройте и уберите в темное место. Настаивайте все в течение двух недель.

Настойку тщательно процедите, отжимая ягоды, и перелейте в чистую банку. Добавьте цедру апельсина, порезанный на тонкие кусочки имбирь и плотно закройте. Настаивайте " Блэк курант" еще одну неделю. Процедите настойку и остудите.

Приятного употребления!