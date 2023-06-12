Описание приготовления:
Водку для настойки берите только качественную, так же можно использовать качественный самогон или спирт не выше 45 градусов. В этой настойке не используется подсластитель, но при желании добавьте немного сахара.
Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Водка 500 Миллилитров
- Листья черной смородины 100 Грамм
- Черная смородина 100 Грамм
- Цедра (апельсина, лимона) 50 Грамм
- Имбирь (корни) 4 Грамма
Количество порций 3
Калорийность
188 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка "Блэк курант"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки "Блэк курант". Листья переберите, удаляя порченные, сполосните и обсушите.
В чистую сухую банку положите ягоды черной смородины. Если ягоды мороженные, выложите их в банку и дайте им полностью растаять.
Выложите к ягодам листья черной смородины.
Влейте в банку с ягодами и листьями водку, плотно закройте и уберите в темное место. Настаивайте все в течение двух недель.
Настойку тщательно процедите, отжимая ягоды, и перелейте в чистую банку. Добавьте цедру апельсина, порезанный на тонкие кусочки имбирь и плотно закройте. Настаивайте " Блэк курант" еще одну неделю. Процедите настойку и остудите.
Приятного употребления!