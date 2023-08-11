Настойка на косточках вишни

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Описание приготовления:

Настойку можно подать на праздничный стол или просто употребить в кругу друзей. Самогон лучше всего взять двойной перегонки и хорошо очищенный, тогда вкус вишневых косточек лучше раскроется и не будет перебит. Настойка получается довольно крепкая, так как самогон практически не разбавляется.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Вишневые косточки 1/3 Литра (с соком)
  • Самогон 700 Миллилитров
  • Сахар 70 Грамм
  • Вода 100 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

190 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка на косточках вишни»

Настойка на косточках вишни

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки на косточках вишни.

Настойка на косточках вишни

Косточки вместе с соком, который будет с ними, переложите в чистую банку. Залейте их самогоном и оставьте на две недели.

Настойка на косточках вишни

В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду. Доведите все до кипения и варите на среднем огне в течение 3 минут. Снимите кастрюлю с огня и остудите.

Настойка на косточках вишни

Процедите самогон от косточек через мелкое сито.

Настойка на косточках вишни

Соедините настойку с сахарным сиропом и перемешайте.

Настойка на косточках вишни

Готовую настойку разлейте по бутылкам, закройте и уберите в холодильник еще на 2-3 дня.

Настойка на косточках вишни

Приятного употребления!

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