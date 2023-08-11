Описание приготовления:

Настойку можно подать на праздничный стол или просто употребить в кругу друзей. Самогон лучше всего взять двойной перегонки и хорошо очищенный, тогда вкус вишневых косточек лучше раскроется и не будет перебит. Настойка получается довольно крепкая, так как самогон практически не разбавляется.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Вишневые косточки 1/3 Литра (с соком)

Самогон 700 Миллилитров

Сахар 70 Грамм

Вода 100 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

190 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка на косточках вишни»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки на косточках вишни.

Косточки вместе с соком, который будет с ними, переложите в чистую банку. Залейте их самогоном и оставьте на две недели.

В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду. Доведите все до кипения и варите на среднем огне в течение 3 минут. Снимите кастрюлю с огня и остудите.

Процедите самогон от косточек через мелкое сито.

Соедините настойку с сахарным сиропом и перемешайте.

Готовую настойку разлейте по бутылкам, закройте и уберите в холодильник еще на 2-3 дня.

Приятного употребления!