Описание приготовления:
Настойку можно подать на праздничный стол или просто употребить в кругу друзей. Самогон лучше всего взять двойной перегонки и хорошо очищенный, тогда вкус вишневых косточек лучше раскроется и не будет перебит. Настойка получается довольно крепкая, так как самогон практически не разбавляется.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Вишневые косточки 1/3 Литра (с соком)
- Самогон 700 Миллилитров
- Сахар 70 Грамм
- Вода 100 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
190 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка на косточках вишни»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки на косточках вишни.
Косточки вместе с соком, который будет с ними, переложите в чистую банку. Залейте их самогоном и оставьте на две недели.
В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду. Доведите все до кипения и варите на среднем огне в течение 3 минут. Снимите кастрюлю с огня и остудите.
Процедите самогон от косточек через мелкое сито.
Соедините настойку с сахарным сиропом и перемешайте.
Готовую настойку разлейте по бутылкам, закройте и уберите в холодильник еще на 2-3 дня.
Приятного употребления!