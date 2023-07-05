Описание приготовления:
Красочный напиток сразу же покорит ваше сердце, ведь в нем будет отчетливо чувствоваться вишневый вкус и аромат. Храните его в прохладном темном месте или на холоде, угощая своих родных или друзей.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 500 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Коньяк 300 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
177 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка вишни на коньяке»
Подготовьте указанные ингредиенты. Коньяк выбирайте качественный, так как плохой алкоголь сведет на нет весь вкус настойки.
Вишню промойте в воде, удалите косточки. Выложите в литровую или 1,5 литровую банку, стеклянный кувшин с крышкой.
Всыпьте сахарный песок. Можно добавить немного ванильного сахара или молотую корицу.
Влейте в емкость коньяк любой крепости, который вы выбрали. Закройте банку пластмассовой крышкой и встряхните несколько раз. Затем поместите в темное прохладное место на 2 недели. Каждые 2-3 дня взбалтывайте емкость для лучшего настаивания.
Затем процедите настойку через двойной слой марли и перелейте в бутылки. Охладите их в холодильнике и продегустируйте напиток.