Описание приготовления:

Красочный напиток сразу же покорит ваше сердце, ведь в нем будет отчетливо чувствоваться вишневый вкус и аромат. Храните его в прохладном темном месте или на холоде, угощая своих родных или друзей.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Вишня 500 Грамм

Сахар 200 Грамм

Коньяк 300 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

177 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка вишни на коньяке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Коньяк выбирайте качественный, так как плохой алкоголь сведет на нет весь вкус настойки.

Вишню промойте в воде, удалите косточки. Выложите в литровую или 1,5 литровую банку, стеклянный кувшин с крышкой.

Всыпьте сахарный песок. Можно добавить немного ванильного сахара или молотую корицу.

Влейте в емкость коньяк любой крепости, который вы выбрали. Закройте банку пластмассовой крышкой и встряхните несколько раз. Затем поместите в темное прохладное место на 2 недели. Каждые 2-3 дня взбалтывайте емкость для лучшего настаивания.

Затем процедите настойку через двойной слой марли и перелейте в бутылки. Охладите их в холодильнике и продегустируйте напиток.