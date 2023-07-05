Настойка вишни на коньяке

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Описание приготовления:

Красочный напиток сразу же покорит ваше сердце, ведь в нем будет отчетливо чувствоваться вишневый вкус и аромат. Храните его в прохладном темном месте или на холоде, угощая своих родных или друзей.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Вишня 500 Грамм
  • Сахар 200 Грамм
  • Коньяк 300 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

177 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка вишни на коньяке»

Настойка вишни на коньяке

Подготовьте указанные ингредиенты. Коньяк выбирайте качественный, так как плохой алкоголь сведет на нет весь вкус настойки.

Настойка вишни на коньяке

Вишню промойте в воде, удалите косточки. Выложите в литровую или 1,5 литровую банку, стеклянный кувшин с крышкой.

Настойка вишни на коньяке

Всыпьте сахарный песок. Можно добавить немного ванильного сахара или молотую корицу.

Настойка вишни на коньяке

Влейте в емкость коньяк любой крепости, который вы выбрали. Закройте банку пластмассовой крышкой и встряхните несколько раз. Затем поместите в темное прохладное место на 2 недели. Каждые 2-3 дня взбалтывайте емкость для лучшего настаивания.

Настойка вишни на коньяке

Затем процедите настойку через двойной слой марли и перелейте в бутылки. Охладите их в холодильнике и продегустируйте напиток.

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