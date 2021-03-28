Настройка Яндекс Директ в Санкт-Петербурге от 9900 ₽

Что такое Sitemap?

Sitemap представляет собой XML-файл (файл специального формата), который позволяет поисковым системам более качественно сканировать и индексировать содержимое ресурсов.

В основном файл Sitemap состоит из списка URL-адресов страниц веб-ресурса и дополнительной информации, к которой можно отнести дату последнего изменения страничек, их предполагаемую частоту обновлений и приоритет по сравнению с другими страницами.

Поместив у себя на сайте файл Sitemap, вы предоставите поисковым системам полную информацию о своем ресурсе и исключите возможность непопадания «пропущенных» страниц в индекс поисковой системы. Узнать про настройку Яндекс Директ в Санкт-Петербурге от 9900 ₽ вы можете на сайте https://mediacontext.pro/direct.

Вручную создать файл Sitemap не составит большого труда, однако предпочтительнее использовать специальные программы, называемые также sitemap-генераторами, которые позволяют создавать файлы Sitemap автоматически.

Содержимое файла Sitemap заключается в контейнер, внутри которого перечисляются список URL-страниц ресурса и дополнительная информация. Каждая такая страничка с адресом и дополнительной информацией помещается в контейнер , количество которых равно общему количеству страничек на ресурсе. Контейнер содержит в себе информацию об URL-адресе страницы (заключается в), информацию о дате последнего обновления страницы (заключается в), информацию о предполагаемой частоте обновления страницы (заключается в) и информацию о приоритете странички по сравнению с остальными страницами ресурса (заключается в).

Выглядит это примерно следующим образом:

Для более детального ознакомления со структурой файла Sitemap советую посетить ресурс

Теперь поговорим о sitemap-генераторах – программах, которые умеют создавать Sitemap-файлы автоматически.

Не смотря на то, что многие блоггеры для создания Sitemap используют ресурс

Советую обратить внимание также на следующие sitemap-генераторы:

Создание sitemap-файла не должно вызывать никаких трудностей. Вам потребуется всего-лишь перейти по одной из вышеуказанных ссылок, ввести в специальном поле адрес вашего ресурса и нажать соответствующую кнопочку. В одном случае вам предложат готовый текст разметки, который необходимо будет сохранить в файл (. xml), в другом случае вам предложат скачать уже сформированный файл Sitemap.

Передать ваш Sitemap поисковой системе Google можно через страничку Google webmaster tools (необходим аккаунт на Google).

А чтобы передать Sitemap в поисковой системе Яндекс, необходимо воспользоваться разделом «Файлы Sitemap» на страничке Яндекс. Вебмастер.