Насыпь и строительная техника появились на кладбище под Севастополем

Террикон непонятного назначения появился в районе кладбища на Мекензиевых горах в Севастополе, на вершине расположилась строительная техника, пишет новостной портал ForPost. Всё это насторожило горожан, так как насыпь видна даже со стороны дороги, ведущей в Инкерман.

Оказалось, что профильное госучреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» о таких изменениях не было в курсе, поэтому организовало проверку.

Позже представитель ГБУ, юрисконсульт Дмитрий Овсянников, сообщил: информация о терриконе подтвердилась, но строительных работ вести никто не собирается. Грунт хотят использовать для проведения захоронений. Примечательно, что все это – инициатива работников кладбища, и они даже не уведомили своё руководство.

«На кладбище «Мекензиевы горы» нет мест для захоронений. Точнее, они есть, но уже фрагментарные, нет свободного земельного участка. Местные наши сотрудники, экскаваторщик в основном, по собственной инициативе решили зарыть овраг на земельном участке и продолжить захоронения. Не доложили руководству об этом Вот таким образом они вышли из положения», — пояснил юрисконсульт.

Как уточнил представитель специализированной службы, все работы сотрудники кладбища делали за счет местных ресурсов, официальных договоров на засыпку не заключалось. Когда обо всём узнало руководство, деятельность приостановили, что теперь с этим делать – не понятно.

Сам участок с насыпью относится к кладбищу, но раньше его не приводили в порядок, поскольку на это не выделялись деньги. Откуда завезён грунт установить руководству ГБУ пока не удалось – их сотрудники молчат. Юрисконсульт отметил, что вопрос освоения участка раньше рассматривался. В качестве благотворительной помощи госпредприятию даже был сделан проект планировки территории.

«Выравнивание кладбища необходимо для использования участка, без этого невозможно захоронения проводить. Так что с другой стороны они сделали хорошее дело в плане того, что разровняли участок дальше для захоронений. То есть и поругать их особо за это нельзя», — отметил Дмитрий Овсянников.

Вся эта достаточно странная ситуация привлекла внимание природоохранной прокуратуры и Севприроднадзора. Сейчас эти ведомства проводят проверку.