Описание приготовления:

Насыпные пироги готовятся очень просто и относительно быстро, не считая времени пребывания в духовке. Такой пирог отличная добавка к чаю, кофе, компоту.

Основной ингредиент: Фрукты / Груша

Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 220 Грамм

Масло сливочнoe 120 Грамм

Сахар 100 Грамм (50 грамм — в тесто, 50 грамм — в начинку)

Разрыхлитель для теста 1 Чайная ложка

Груша 3-4 Штук

Количество порций 8

Калорийность

147 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Насыпной пирог с грушами»

Подготовьте ингредиенты для приготовления насыпного пирога.

В миску насыпьте муку, сахар и разрыхлитель.

В миску с мукой, сахаром и разрыхлителем натрите на терке холодное сливочное масло.

Перемешайте эти ингредиенты до консистенции рассыпчатой крошки. Это можно сделать ложкой, вилкой, рукой или миксером.

Груши помойте, очистите и натрите на терке. Добавьте сахар и перемешайте.

2/3 крошки выложите в форму для выпечки.

На крошке разложите груши с сахаром.

Накройте груши оставшейся частью крошки.

Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 170 градусов, 35-40 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки. Когда верх немного подрумянится, пирог будет готов.

Насыпной пирог с грушами готов. Охладите его, нарежьте и подавайте к столу.