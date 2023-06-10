Описание приготовления:
Насыпные пироги готовятся очень просто и относительно быстро, не считая времени пребывания в духовке. Такой пирог отличная добавка к чаю, кофе, компоту.
Основной ингредиент: Фрукты / Груша
Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 220 Грамм
- Масло сливочнoe 120 Грамм
- Сахар 100 Грамм (50 грамм — в тесто, 50 грамм — в начинку)
- Разрыхлитель для теста 1 Чайная ложка
- Груша 3-4 Штук
Количество порций 8
Калорийность
147 ккал
Калорийность
3 г
Белки
1 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Насыпной пирог с грушами»
Подготовьте ингредиенты для приготовления насыпного пирога.
В миску насыпьте муку, сахар и разрыхлитель.
В миску с мукой, сахаром и разрыхлителем натрите на терке холодное сливочное масло.
Перемешайте эти ингредиенты до консистенции рассыпчатой крошки. Это можно сделать ложкой, вилкой, рукой или миксером.
Груши помойте, очистите и натрите на терке. Добавьте сахар и перемешайте.
2/3 крошки выложите в форму для выпечки.
На крошке разложите груши с сахаром.
Накройте груши оставшейся частью крошки.
Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 170 градусов, 35-40 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки. Когда верх немного подрумянится, пирог будет готов.
Насыпной пирог с грушами готов. Охладите его, нарежьте и подавайте к столу.