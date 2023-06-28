Насыпной пирог с овсянкой к чаю

Золотистая хрустящая корочка и нежная сметанная начинка… Насыпной пирог с овсянкой включает в себя два этих компонента. В результате мы получаем идеальный десерт для самого уютного и вкусного чаепития.

Хотите, чтобы выпечка получилась изумительной? При желании можете добавить в крошку цедру апельсина. 10 г такого ингредиента, натертого на мелкой терке, придадут готовому десерту восхитительный аромат.

Как вкусно приготовить насыпной пирог с овсянкой

Для того чтобы сделать правильное насыпное тесто, следует ответственно подойти к подготовке сливочного масла. Отправьте его на час в морозильную камеру. Только затем приступайте к приготовлению пирога. За 60 минут сливочное масло хорошенько подмерзнет, и вы получите крошку необходимой консистенции.

Ингредиенты

Пшеничная мука150 г Овсяные хлопья100 г Сахар200 г Соль0,3 ч. л. Разрыхлитель1 ч. л. Сливочное масло130 г Яйцо2 шт. Сметана400 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

В глубокой емкости соединяем просеянную пшеничную муку с разрыхлителем и солью. Всыпаем овсяные хлопья среднего помола и 80 г сахара. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Натираем на крупной терке 100 г подмерзшего сливочного масла. Отправляем его к соединенным сухим ингредиентам. Хорошенько перемешиваем всё руками до образования мелкой крошки. Готовим начинку. В миску вбиваем яйца. Добавляем сметану любой жирности и 120 г сахара. Тщательно взбиваем все ингредиенты блендером до однородной массы.Форму для выпекания смазываем подсолнечным маслом. На дно выкладываем пергамент. Всыпаем небольшое количество крошки. Равномерно распределяем ее по дну форму. Сверху выкладываем немного начинки из сметаны. Затем снова помещаем сухое тесто. Поливаем его сметанной начинкой. Повторяем те же действия, пока не закончатся подготовленные ингредиенты (верхний слой должен быть из крошки).Натираем на крупной терке оставшееся охлажденное сливочное масло. Присыпаем им пирог, равномерно распределяя. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут. Готово!

Как видите, для приготовления роскошной начинки не всегда нужно использовать различные фрукты, ягоды, шоколад или орехи. Обычная сметана прекрасно справляется с этой миссией. Проще и вкуснее начинки не найти!