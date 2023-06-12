Насыпной яблочный пирог

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Насыпной яблочный пирог – это настоящее чудо в кулинарном мире, потому как способ его приготовления поражает даже профессионалов! Для готовки вам не понадобится руками замешивать и старательно вымешивать тесто, так как все составляющие, в большинстве рецептов, просто поочередно отправляются в огнеупорную посуду. Таким образом, самый кропотливый момент – это измельчить при помощи терки ароматную фруктовую мякоть.

Насыпной яблочный пирог «Три стакана»

Насыпной яблочный пирог «Три стакана» — это оригинальная выпечка, которая полностью изменит ваше представление о десертах, приготовленных с этими ароматными фруктами. Для готовки нам потребуется манка, молоко, молотая корица и большое количество садовых яблок!

Насыпной яблочный пирог

Ингредиенты –+6 порц.

  • Яблоки 1 кг
  • Манная крупа 1 ст.
  • Сахар-песок 1 ст.
  • Мука 1 ст.
  • Молоко коровье 300 мл.
  • Разрыхлитель 1.5 ч.л.
  • Корица 1 щепотка
  • Ванильный сахар 1 ч.л.

Шаги 105 мин.

  1. Насыпной яблочный пирог

    Как испечь насыпной яблочный пирог в духовке? Первым делом отмеряем нужное количество сухих компонентов, тщательно промываем фрукты и даем им время обсохнуть.

  2. Насыпной яблочный пирог

    В тарелке с высокими бортиками смешиваем разрыхлитель, манку, муку, два вида сахара и молотую корицу.

  3. Насыпной яблочный пирог

    Огнеупорную форму выстилаем листом пекарской бумаги и ровным слоем высыпаем третью часть сухой смеси.

  4. Насыпной яблочный пирог

    Яблоки очищаем от кожицы и семенной коробочки, измельчаем при помощи крупной терке и половину выкладываем вторым слоем.

  5. Насыпной яблочный пирог

    Засыпаем фрукты вторым слоем «теста».

  6. Насыпной яблочный пирог

    Повторяем слои и заливаем полуфабрикат молоком, часто накалывая вилкой для полной пропитки.

  7. Насыпной яблочный пирог

    Выпекаем угощение при 180 градусах в течение 50-60 минут. Достав из духовки, полностью остужаем.

  8. Насыпной яблочный пирог

    Декорируем выпечку по своему вкусу и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Насыпной пирог с яблоками и манкой в духовке

Насыпной пирог с яблоками и манкой в духовке – это простая в приготовлении, но очень вкусная выпечка, которая приведет ваши вкусовые рецепторы к истинному гастрономическому наслаждению! Самое сложное в процессе – это очистить и натереть на терке фруктовую мякоть.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 1 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яблоки – 5-6 шт.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Корица молотая – ½ ч.л.
  • Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую емкость пересыпаем манную крупу.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 2. Добавляем сахарный песок и предварительно просеянную муку.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 3. Следом вводим ванилин, разрыхлитель и корицу – хорошенько перемешиваем.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 4. Яблочную мякоть измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 5. Промазываем огнеупорную посуду сливочным маслом и высыпаем на дно слой сухого состава.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 6. Сверху выкладываем несколько горстей фруктовой стружки.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 7. Чередуем слои так, чтобы последним слоем обязательно шла сухая смесь. Поверх натираем кусочек подмороженного сливочного масла.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 8. Готовим лакомство в духовом шкафу, предварительно прогретом до 180 градусов, 30-40 минут. Украшаем сахарной пудрой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Насыпной яблочный пирог

Яблочный насыпной пирог с творогом

Яблочный насыпной пирог с творогом – это десерт, который приятно удивит не только членов вашей семьи, но и самых изощренных гостей. Творог прекрасно оттеняет насыщенный вкус фруктов и делает текстуру выпечки влажной и нежной, которая в прямом смысле слова тает во рту.

Время готовки – 1 ч. 5 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Манка – 1 ст.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Соль – ½ щепотки.

Для начинки:

  • Яблоки – 3 шт.
  • Творог – 300 гр.
  • Сок лимонный – 2 ст.л.
  • Сахар ванильный – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру с яблок и вырезаем сердцевину, мякоть трем на терке с крупными отверстиями и смешиваем с цитрусовым соком – убираем в холодильную камеру.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 2. В стакан просеиваем муку, в два других насыпаем манку и сахар.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 3. В миске перемешиваем вышеупомянутые ингредиенты с солью и разрыхлителем теста.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 4. Жаропрочную форму обмазываем сливочным маслом и параллельно прогреваем духовку до 180 градусов.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 5. Дно посуды присыпаем сухой смесью.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 6. Творог разминаем вилкой и выкладываем вторым слоем, припудриваем ванильным сахаром.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 7. Посыпаем смесью.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 8. Равномерно выкладываем измельченные яблоки.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 9. Покрываем фрукты оставшимся «тестом».

Насыпной яблочный пирог

Шаг 10. Для сочности на верхушку кладем натертое сливочное масло и перемещаем заготовку в духовку на 40-45 минут.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 11. Остывшую выпечку нарезаем порционными кусочками и приглашаем семью для дегустации. Приятного аппетита!

Насыпной яблочный пирог

Насыпной пирог с яблоками и овсяными хлопьями

Насыпной пирог с яблоками и овсяными хлопьями – это ароматное угощение с хрустящей овсяной крошкой и большим количеством фруктов. Для того, чтобы пирог заполнил весь ваш дом приятным ароматом, рекомендуем вам добавлять в состав молотую корицу и немного грецких орехов.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Ядра грецкого ореха – 30 гр.
  • Яблоки – 600 гр.
  • Хлопья овсяные – 80 гр. + 30 гр.
  • Мука – 50 гр.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 2. 80 грамм овсянки перебиваем в блендере вместе с орешками.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 3. Содержимое чаши блендера объединяем с цельными хлопьями, мукой, корицей, сахаром, разрыхлителем и солью.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 4. Вводим ломтики охлажденного сливочного масла и быстро растираем руками.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 5. С фруктов удаляем кожицу, натираем на бурачной терке.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 6. В форму кладем лист пергамента и насыпаем часть крошки, сверху распределяем яблоки. Повторяем слои так, чтобы последним была крошка. Убираем заготовку в духовку на 50 минут (180 градусов).

Насыпной яблочный пирог

Шаг 7. Остывшее угощение нарезаем и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Насыпной яблочный пирог

Насыпной пирог «Три стакана» с молоком

Насыпной пирог «Три стакана» с молоком – это ароматная и оригинальная выпечка, которую запросто можно подать к праздничному столу и не сомневаться в том, что гости усомнятся в ваших кулинарных способностях. Пирог получается невероятно пышным и высоким.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Манка – 160 гр.
  • Мука – 160 гр.
  • Сахар-песок – ½ ст.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
  • Молоко – 1 ст.
  • Яблоки – 6 шт.
  • Корица молотая – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чаше перемешиваем манку, муку, разрыхлитель и сахарный песок.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 2. Натертые на крупной терке яблоки поливаем соком лимона и смешиваем с ароматной корицей и щепоткой сахара.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 3. Форму устилаем пекарской бумагой и выкладываем сухую смесь и фрукты, чередуя слои. Последний – яблочный.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 4. Молоко нагреваем и переливаем к заготовке, делаем несколько глубоких проколов и выпекаем на протяжении 60 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 5. Слегка остывший десерт извлекаем из посуды и подаем к столу. Приятного аппетита!

Насыпной яблочный пирог

Болгарский насыпной пирог с яблоками

Болгарский насыпной пирог с яблоками – это необычное угощение, которое готовится весьма оригинальным способом. Для приготовления нам потребуется сделать сухую смесь и натереть яблоки, а затем эти две составляющие будут чередоваться прямо в форме для выпекания!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Крупа манная – 1 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Яблоки – 2-4 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.
  • Молоко – 1 ст.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Манку, муку, сахар и разрыхлитель хорошенько перемешиваем и параллельно прогреваем духовку до 190 градусов.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 2. Фруктовую мякоть измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями и смешиваем с корицей.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 3. Бока и дно огнеупорной формы сдабриваем кусочком сливочного масла.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 4. Третью часть сухой смеси распределяем по дну.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 5. Равномерно выкладываем яблоки и повторяем слои еще дважды.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 6. Молоко прогреваем практически до закипания и выливаем в форму. Делаем много глубоких проколов, чтобы молоко пропито заготовку.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 7. Готовим лакомство около 50 минут.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 8. Аппетитный пирог подаем к столу в теплом либо остывшем виде и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Насыпной яблочный пирог

Яблочный насыпной пирог в мультиварке

Яблочный насыпной пирог в мультиварке готовится потому же принципу, что и в духовом шкафу. Для приготовления нам потребуются исключительно простые и доступные компоненты, которые есть под рукой у каждой хозяйки. Яблоки рекомендуется использовать кисло-сладких сортов.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг.
  • Манка – 1 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для основы перемешиваем разрыхлитель, крупу манную, сахар и муку – делим на три равные части.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 2. Яблоки тщательно промываем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, счищаем кожуру и вырезаем семенную коробочку – измельчаем при помощи терки.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 3. Чашу выстилаем пергаментом и промазываем сливочным маслом, высыпаем третью часть основы.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 4. Распределяем половину фруктовой стружки.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 5. Снова всыпаем сухую смесь, выкладываем яблоки и засыпаем их.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 6. Верхушку закрываем тонкими слайсами сливочного масла.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 7. Готовим в режиме «Выпечка» 60 минут.

Насыпной яблочный пирог

Шаг 8. Пирог аккуратно переворачиваем, по желанию украшаем пудрой из перемолотого сахара – дегустируем. Приятного аппетита!

Насыпной яблочный пирог

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