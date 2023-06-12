Насыпной яблочный пирог – это настоящее чудо в кулинарном мире, потому как способ его приготовления поражает даже профессионалов! Для готовки вам не понадобится руками замешивать и старательно вымешивать тесто, так как все составляющие, в большинстве рецептов, просто поочередно отправляются в огнеупорную посуду. Таким образом, самый кропотливый момент – это измельчить при помощи терки ароматную фруктовую мякоть.

Насыпной яблочный пирог «Три стакана»

Насыпной яблочный пирог «Три стакана» — это оригинальная выпечка, которая полностью изменит ваше представление о десертах, приготовленных с этими ароматными фруктами. Для готовки нам потребуется манка, молоко, молотая корица и большое количество садовых яблок!

Ингредиенты –+6 порц.

Яблоки 1 кг

Манная крупа 1 ст.

Сахар-песок 1 ст.

Мука 1 ст.

Молоко коровье 300 мл.

Разрыхлитель 1.5 ч.л.

Корица 1 щепотка

Ванильный сахар 1 ч.л.

Шаги 105 мин.

Как испечь насыпной яблочный пирог в духовке? Первым делом отмеряем нужное количество сухих компонентов, тщательно промываем фрукты и даем им время обсохнуть. В тарелке с высокими бортиками смешиваем разрыхлитель, манку, муку, два вида сахара и молотую корицу. Огнеупорную форму выстилаем листом пекарской бумаги и ровным слоем высыпаем третью часть сухой смеси. Яблоки очищаем от кожицы и семенной коробочки, измельчаем при помощи крупной терке и половину выкладываем вторым слоем. Засыпаем фрукты вторым слоем «теста». Повторяем слои и заливаем полуфабрикат молоком, часто накалывая вилкой для полной пропитки. Выпекаем угощение при 180 градусах в течение 50-60 минут. Достав из духовки, полностью остужаем. Декорируем выпечку по своему вкусу и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Насыпной пирог с яблоками и манкой в духовке

Насыпной пирог с яблоками и манкой в духовке – это простая в приготовлении, но очень вкусная выпечка, которая приведет ваши вкусовые рецепторы к истинному гастрономическому наслаждению! Самое сложное в процессе – это очистить и натереть на терке фруктовую мякоть.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Крупа манная – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Яблоки – 5-6 шт.

Ванилин – 1 гр.

Корица молотая – ½ ч.л.

Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую емкость пересыпаем манную крупу.

Шаг 2. Добавляем сахарный песок и предварительно просеянную муку.

Шаг 3. Следом вводим ванилин, разрыхлитель и корицу – хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Яблочную мякоть измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 5. Промазываем огнеупорную посуду сливочным маслом и высыпаем на дно слой сухого состава.

Шаг 6. Сверху выкладываем несколько горстей фруктовой стружки.

Шаг 7. Чередуем слои так, чтобы последним слоем обязательно шла сухая смесь. Поверх натираем кусочек подмороженного сливочного масла.

Шаг 8. Готовим лакомство в духовом шкафу, предварительно прогретом до 180 градусов, 30-40 минут. Украшаем сахарной пудрой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Яблочный насыпной пирог с творогом

Яблочный насыпной пирог с творогом – это десерт, который приятно удивит не только членов вашей семьи, но и самых изощренных гостей. Творог прекрасно оттеняет насыщенный вкус фруктов и делает текстуру выпечки влажной и нежной, которая в прямом смысле слова тает во рту.

Время готовки – 1 ч. 5 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Манка – 1 ст.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло сливочное – 150 гр.

Соль – ½ щепотки.

Для начинки:

Яблоки – 3 шт.

Творог – 300 гр.

Сок лимонный – 2 ст.л.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру с яблок и вырезаем сердцевину, мякоть трем на терке с крупными отверстиями и смешиваем с цитрусовым соком – убираем в холодильную камеру.

Шаг 2. В стакан просеиваем муку, в два других насыпаем манку и сахар.

Шаг 3. В миске перемешиваем вышеупомянутые ингредиенты с солью и разрыхлителем теста.

Шаг 4. Жаропрочную форму обмазываем сливочным маслом и параллельно прогреваем духовку до 180 градусов.

Шаг 5. Дно посуды присыпаем сухой смесью.

Шаг 6. Творог разминаем вилкой и выкладываем вторым слоем, припудриваем ванильным сахаром.

Шаг 7. Посыпаем смесью.

Шаг 8. Равномерно выкладываем измельченные яблоки.

Шаг 9. Покрываем фрукты оставшимся «тестом».

Шаг 10. Для сочности на верхушку кладем натертое сливочное масло и перемещаем заготовку в духовку на 40-45 минут.

Шаг 11. Остывшую выпечку нарезаем порционными кусочками и приглашаем семью для дегустации. Приятного аппетита!

Насыпной пирог с яблоками и овсяными хлопьями

Насыпной пирог с яблоками и овсяными хлопьями – это ароматное угощение с хрустящей овсяной крошкой и большим количеством фруктов. Для того, чтобы пирог заполнил весь ваш дом приятным ароматом, рекомендуем вам добавлять в состав молотую корицу и немного грецких орехов.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Ядра грецкого ореха – 30 гр.

Яблоки – 600 гр.

Хлопья овсяные – 80 гр. + 30 гр.

Мука – 50 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Корица молотая – 1 ч.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. 80 грамм овсянки перебиваем в блендере вместе с орешками.

Шаг 3. Содержимое чаши блендера объединяем с цельными хлопьями, мукой, корицей, сахаром, разрыхлителем и солью.

Шаг 4. Вводим ломтики охлажденного сливочного масла и быстро растираем руками.

Шаг 5. С фруктов удаляем кожицу, натираем на бурачной терке.

Шаг 6. В форму кладем лист пергамента и насыпаем часть крошки, сверху распределяем яблоки. Повторяем слои так, чтобы последним была крошка. Убираем заготовку в духовку на 50 минут (180 градусов).

Шаг 7. Остывшее угощение нарезаем и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Насыпной пирог «Три стакана» с молоком

Насыпной пирог «Три стакана» с молоком – это ароматная и оригинальная выпечка, которую запросто можно подать к праздничному столу и не сомневаться в том, что гости усомнятся в ваших кулинарных способностях. Пирог получается невероятно пышным и высоким.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Манка – 160 гр.

Мука – 160 гр.

Сахар-песок – ½ ст.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Молоко – 1 ст.

Яблоки – 6 шт.

Корица молотая – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чаше перемешиваем манку, муку, разрыхлитель и сахарный песок.

Шаг 2. Натертые на крупной терке яблоки поливаем соком лимона и смешиваем с ароматной корицей и щепоткой сахара.

Шаг 3. Форму устилаем пекарской бумагой и выкладываем сухую смесь и фрукты, чередуя слои. Последний – яблочный.

Шаг 4. Молоко нагреваем и переливаем к заготовке, делаем несколько глубоких проколов и выпекаем на протяжении 60 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 5. Слегка остывший десерт извлекаем из посуды и подаем к столу. Приятного аппетита!

Болгарский насыпной пирог с яблоками

Болгарский насыпной пирог с яблоками – это необычное угощение, которое готовится весьма оригинальным способом. Для приготовления нам потребуется сделать сухую смесь и натереть яблоки, а затем эти две составляющие будут чередоваться прямо в форме для выпекания!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 1 ст.

Крупа манная – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Яблоки – 2-4 шт.

Разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.

Молоко – 1 ст.

Корица молотая – 1 ч.л.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Манку, муку, сахар и разрыхлитель хорошенько перемешиваем и параллельно прогреваем духовку до 190 градусов.

Шаг 2. Фруктовую мякоть измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями и смешиваем с корицей.

Шаг 3. Бока и дно огнеупорной формы сдабриваем кусочком сливочного масла.

Шаг 4. Третью часть сухой смеси распределяем по дну.

Шаг 5. Равномерно выкладываем яблоки и повторяем слои еще дважды.

Шаг 6. Молоко прогреваем практически до закипания и выливаем в форму. Делаем много глубоких проколов, чтобы молоко пропито заготовку.

Шаг 7. Готовим лакомство около 50 минут.

Шаг 8. Аппетитный пирог подаем к столу в теплом либо остывшем виде и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Яблочный насыпной пирог в мультиварке

Яблочный насыпной пирог в мультиварке готовится потому же принципу, что и в духовом шкафу. Для приготовления нам потребуются исключительно простые и доступные компоненты, которые есть под рукой у каждой хозяйки. Яблоки рекомендуется использовать кисло-сладких сортов.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Манка – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для основы перемешиваем разрыхлитель, крупу манную, сахар и муку – делим на три равные части.

Шаг 2. Яблоки тщательно промываем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, счищаем кожуру и вырезаем семенную коробочку – измельчаем при помощи терки.

Шаг 3. Чашу выстилаем пергаментом и промазываем сливочным маслом, высыпаем третью часть основы.

Шаг 4. Распределяем половину фруктовой стружки.

Шаг 5. Снова всыпаем сухую смесь, выкладываем яблоки и засыпаем их.

Шаг 6. Верхушку закрываем тонкими слайсами сливочного масла.

Шаг 7. Готовим в режиме «Выпечка» 60 минут.

Шаг 8. Пирог аккуратно переворачиваем, по желанию украшаем пудрой из перемолотого сахара – дегустируем. Приятного аппетита!