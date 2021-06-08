Натяжные потолки с подсветкой. Особенности и преимущества

На отечественном рынке строительных материалов широким спросом пользуются двухуровневые натяжные потолки. Полотна могут быть различных видов: из поливинилхлорида и полиуретана. Каждый из них подходит к определенным условиям эксплуатации, имеет различную структуру, и, естественно, цену.

Наибольшей популярностью пользуются натяжные потолки из ПВХ. Потолки такого типа характеризует красивый внешний вид, необыкновенная практичность и быстрая возможность деинсталляции, когда расцветка потолка вдруг покажется заказчику устаревшей.

Потолки из поливинилхлорида имеют крайне богатую фактуру и расцветку.

Натяжные потолки из ПВХ-полотна известны своей удивительной способностью сопротивляться воздействию повышенной влажности. Если сверху и случится затопление, то полотно такого потолка сможет аккумулировать в себе значительное количество воды (100 л на м2), что позволит обезопасить прилегающие стены и пол от намокания и последующего дорогостоящего ремонта. Натяжной потолок в этом случае провиснет большим пузырем. Останется слить воду через отверстие, сделанное в полотне для установки люстры. Бригада монтажников без проблем демонтирует натяжной потолок на время, пока не просохнут плиты перекрытия, и потом установят полотно на место.

К плюсам таких потолков можно отнести и другое обстоятельство – их можно будет снять в любой удобный для заказчика момент и заменить старую плёнку на новую. При таком ремонте практически не будет строительного мусора, а также можно будет вначале отремонтировать стены и только потом потолок. Поэтому натяжные потолки с подсветкой пользуются большой популярностью у людей, которые умеют считать собственные деньги.

Ещё одно достоинство такого потолка – исключительная способность не притягивать к себе пыль. На практике этот факт означает, что потолок можно будет мыть раз в год, и он непременно будет выглядеть как новенький!

Но натяжные потолки из ПВХ-полотна при своих вышеперечисленных преимуществах имеют один-единственный недостаток – они крайне плохо сопротивляются отрицательным температурам. И если нужно установить полноценный натяжной потолок в холодной веранде или фойе какого-нибудь офиса, то можно и нужно обращать внимание на полиуретановые потолки, которые вообще не имеют швов, что положительным образом скажется на эстетической составляющей всей конструкции. И если на полиуретановое полотно не будет попадать влага, то такой потолок сможет прослужить не годы, а долгие десятилетия.