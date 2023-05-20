Научил арабский повар: не пирог, а золото. Сочная выпечка с творожной начинкой

Пироги сейчас можно купить почти в любом продуктовом магазине. Популярность выпечки с различной начинкой ее спадает. Хотя имеется много конкурентов у пирогов, например, пицца или хачапури.

Актуальность пирогов обусловлена быстрым и легким приготовлением. Пироги можно сделать из небольшого набора продуктом. Кроме того, алгоритм готовки не требует определенных знаний.

При всей легкости готовки пирогов, мало кто выпекает их каждый день. Стоит показать рецепт пирога с творожной начинкой.

Ингредиенты для творожного пирога:

Яйца -2 шт.;

Сахар — 180 г;

Сметана — 3 ст. л.;

Мука — 600 г;

Разрыхлитель — 1.5 ч.л.;

Растопленное сливочное масло — 180 г;

Ингредиенты для начинки:

Творог — 700 г;

яйца — 3 шт.;

Сметана — 150 г;

Сахар — 300 г;

Соль — щепотка.

Приготовление творожного пирога:

В миске нужно смешать пару яиц с сахаром и солью до растворения песчинок. В полученную смесь надо добавить сметану, перемешать.

Отдельно следует просеять в смесь муку с разрыхлителем, замесить тесто. К тесту выливаем растопленное сливочное масло, руками замешиваем мягкий и эластичный колобок.

Для приготовления начинки следует смешать творог с яйцами, сметаной, солью и сахаром. Творожную смесь требуется соединить при помощи погружного блендера в однородную массу.

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, выкладываем ком теста и распределяем по дну и бортикам. В основу из теста кладем начинку.

Выпекать пирог нужно в духовке при 180 градусах примерно 35 минут.

Получается красивый румяный творожный пирог. Этот вид выпечки сочный, при этом в пироге много творожной начинки.