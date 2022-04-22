Навіщо потрібні гербіциди для соняшника?

Соняшник – поширений та обробляється фермерами скрізь, де дозволяє клімат. Йде на виробництво олії та кормів. У культури є деякі особливості зростання та розвитку: проростає повільніше, ніж ростуть бур'яни, тому обробляти її допомагають хімікати. Гербіциди для захисту соняшнику бувають чотирьох типів, про які поговоримо нижче. А замовити ви можете тут https://agropioneer.com.ua/gerbicidy-dlja-podsolnechnika/c-410_412_419.html.

ВИДИ

Нагадаємо, що це хімічні препарати, які застосовуються для боротьби з бур'янами. Вони бувають:

Довсходові; Післясходові; Селективні; Системні суцільної та вибіркової дії.

Давайте коротко пройдемося з усіх видів.

ДОХОДОВІ

Ця група препаратів використовується на початковому етапі розвитку рослини в проміжку між посівом насіння та появою перших сходів. У цей час починається проростання культурних посадок разом із бур'янами. Соняшник цей період настає через 12-14 днів після посіву. У початковій стадії розвитку закладається рівень майбутньої продуктивності виходячи з кількості вологи та поживних речовин, що є у ґрунті. Рослиною враховується світло та сусідство бур'янів. Тому що менше воно відчуває запасів у грунті у розвиток, тим гірше закладається продуктивність у біологічну пам'ять.

Таким чином, боротьбу з бур'яном починають якомога раніше, щоб соняшник відгукнувся на вашу турботу.

Допомагають у цьому вчасно внесені ґрунтові гербіциди – основа для дотримання технології вирощування соняшників. Вони допомагають рослинам розпочати повноцінне життя, будучи профілактичним засобом.

Такий препарат – Харнес. Це ґрунтовий гербіцид контактної дії. Використовується для знищення однорічної злакової, деякої дводольної бур'янів по соняшниках, кукурудзі, сої. На 1 га потрібно від 1,5 до 3 літрів. Вносити засіб потрібно до посіву або одночасно з ним, і після того, поки не з'явилися сходи.

ПІСЛЯХОДОВІ

Якщо так сталося, що довсходові препарати вчасно не внесли в ґрунт, підстрахуйтесь, використовуйте післясходові засоби. Діючі речовини, що знаходяться в них, блокують виробництво і синтез необхідних бур'янів амінокислот. Вони випускаються у вигляді розчинних у воді гранул або концентрованої емульсії. Засіб наносять на соняшники, орієнтуючись на сходи бур'янів. У стебла має бути 3-4 листочки, висота мінімум 10-15 см. Такий препарат – Беккард 125 КЕ. Він працює селективно, губить бур'яни, не дає їм прорости знову.

СЕЛЕКТИВНІ

Це препарати, що вибірково згубно діють на одні рослини, не ушкоджуючи сусідні культури іншого виду. У тому числі можна назвати Піонер 900.

Ще варто відзначити Таргет Гіпер, обприскування яким проводять коли на молодих бур'янах з'явилося від двох до чотирьох листків. У випадку з пирієм повзучим обробку проводять, коли рослина досягає довжини від десяти до п'ятнадцяти сантиметрів. Норма витрати становить 300–500 мл на гектар.