Назван неочевидный вред гематогена

Нередко поход в аптеку заканчивается покупкой сладости, которую принято считать полезной, — гематогена. Однако частое употребление продукта может, наоборот, навредить организму.

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что гематоген хочется есть без остановки, как шоколадку, но следует понимать, что чрезмерное употребление батончика может быть вредным. Дело в том, что гематоген — это калорийный продукт, в котором содержится много сахара.

Эксперт пояснила, что излишки сахара в рационе приводят к избыточному весу и подкармливают условно-патогенную микрофлору. Повышается риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа, если есть слишком много гематогена.

В беседе с порталом «Москва 24» врач предупредила, что чрезмерное употребление батончика может значительно повысить уровень железа в крови и привести к его избытку в организме.

«Основная функция гематогена в том, что он дает нам железо. Переизбыток последнего совсем не лучше, чем его недостаток. При переизбытке железа симптомы могут быть очень похожи на его дефицит. Это слабость, утомляемость, головокружение, спутанность сознания и раздражительность», — объяснила эксперт.

Восполнить уровень железа в рационе можно не только с помощью гематогена: существует множество вкусных и полезных продуктов, которые в этом помогают.

Ранее редакция «Едим Дома» рассказывала, как с помощью питания восполнить нехватку железа в рационе и какие блюда можно приготовить при железодефиците.