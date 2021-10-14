Назван подрядчик, который займется Историческим бульваром

Определён очередной подрядчик, который займется частичной реконструкцией Исторического бульвара. Как пишет ForPost, это АО «Промстройсервис». Их заявка была единственной. Информация о том, что торги завершились, появилось на интернет-портале Госзакупок.

Стоимость контракта – 110 миллионов рублей. Интересны сроки, которые указаны в конкурсной документации: контракт нужно будет завершить за четыре месяца с момента подписания.

Подрядчику нужно будет успеть следующее: закончить реконструкцию здания кинопавильона, который должен превратиться в корпус Рубо-Тотлебена, павильона ожидания (он станет инфоцентром), мемориального музея И.Д. Папанина и склада сувенирной продукции, а также оборудовать элементы благоустройства.

На получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отведено не более 6,5 месяца с даты заключения госконтракта.

На портале «За честный бизнес» АО «Промстройсервис» зарегистрировано в Москве. У компании есть крупные контракты. Например, с главным управлением капитального строительства Архангельской области заключено соглашение на 2,6 млрд рублей.