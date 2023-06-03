Назван самый вредный для сердца сыр

Сыр часто считают продуктом правильного питания, но не все виды сыра бывают безвредными. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какой сыр может навредить здоровью сердца.

По словам эксперта, самый вредный для сердца сыр — это пармезан. Дело в том, что зрелые твердые сорта сыра, каким и считается пармезан, содержат в составе большое количество соли и жира.

Врач предупредила, что такими сырами нельзя злоупотреблять и важно соблюдать меру.

«Жир, содержащийся в сыре, все-таки насыщенный. Повышенное содержание насыщенных жиров в питании — это риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза, что приводит в дальнейшем к инфаркту и инсульту», — предостерегла эксперт.

Наталья Круглова добавила, что избыток соли в рационе также повышает риск развития гипертонической болезни, пишет «Москва 24».

Самым безвредным для здоровья и в том числе для сердца сыром, по мнению врача, считается сыр фета. Этот продукт в составе имеет меньше вредных компонентов. Тем не менее в день рекомендуется есть не более 40 г сыра фета.

Изобилие сыров, которыми пестрят полки супермаркетов, порой вводит в ступор. Подробнее о том, какие сорта сыра бывают, чем они отличаются и какой лучше выбрать для себя, читайте в нашем материале.