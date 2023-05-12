Названа безопасная для здоровья доза пива

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, какая норма пива допустима.

По словам эксперта, следует помнить, что пиво — это алкогольный напиток, поэтому злоупотреблять им не стоит. Напиток вредит здоровью при частом или чрезмерном употреблении.

Врач предупредил, что в день допустимо выпивать два стакана или не более 500 мл. Это та норма, которую нельзя превышать, также запрещено употреблять напиток на ежедневной основе.

«Есть такое понятие в наркологии, как ежедневное употребление алкоголя, пивной алкоголизм. Все сводится к тому, что даже потребление пива в умеренных количествах не должно превышать 500 мл, не должно быть ежедневным», — пояснил эксперт.

Врач добавил, что людям с проблемами и заболеваниями желудочно-кишечного тракта пить пиво запрещено. Под запретом напиток и для людей с аллергическими реакциями, атопическим дерматитом, псориазом, бронхиальной астмой.

«Все это может усугубляться в связи с тем, что в пиве содержатся натуральные компоненты, которые могут вызывать аллергию», — отметил эксперт.

В разговоре с порталом «Абзац» Денис Прокофьев упомянул, что самым вредным считается пиво в пластиковой таре, а наименее опасным — напиток, разлитый в бутылки из темного стекла, поскольку в этом случае пиво стерилизуется, а также обеспечивается герметичность тары и защита напитка от солнечного света.

О том, какие основные сорта пенного напитка существуют, читайте в нашем гиде.