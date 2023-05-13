Названа неочевидная польза чая с чабрецом для здоровья

Эксперты Роскачества рассказали, что чай с чабрецом обладает не только приятным вкусом, но и большой пользой для здоровья.

По словам экспертов, чай с чабрецом богат антиоксидантами и флавоноидами, которые укрепляют иммунитет, активируя работу ферментов при попадании в организм. А масло тимол, которое есть в составе чабреца, обладает противовоспалительным действием и выступает в качестве отхаркивающего средства во время болезни. Пряная трава содержит и витамин С, который является естественным антиоксидантом, необходимым для правильного функционирования иммунной системы.

Напиток нередко используют для снижения веса: чабрец содержит питательные вещества, подавляет аппетит и позволяет не переедать между основными приемами пищи. Пряная трава ускоряет обмен веществ и предотвращает набор веса.

Кроме того, чай с чабрецом помогает снизить риск расстройства желудка и облегчить симптомы при наличии этого заболевания. Чабрец улучшает состояние при тошноте, спазмах, вздутии живота и расстройстве стула.

Специалисты Роскачества отметили, что научно доказано, что чабрец улучшает работу печени, помогает лечить кишечные инфекции и уменьшает воспаление кишечника.

Трава повышает восприимчивость организма к инсулину и считается средством для профилактики диабета второго типа. Чабрец — ценный источник железа и препятствует железодефициту: в 100 г заварки содержится 20% от суточной нормы железа.

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