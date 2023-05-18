Названа неочевидная польза чая

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о полезных свойствах зеленого и черного чая, о которых не все догадываются.

Эксперт отметила, что многим известно о тонизирующем и бодрящем свойстве чая, которое возможно благодаря высокому содержанию кофеина. Однако напиток имеет и другие полезные свойства.

Так, чай способствует заживлению ран. Дело в том, что танины, которые содержатся в чае, обладают бактерицидным и противовоспалительным эффектом, но лечиться одним только напитком не стоит, уточнила врач.

Чай считается лучшим, помимо воды, напитком для утоления жажды в жару. Таким свойством напиток обладает благодаря наличию полифенольных соединений в составе.

«Эти соединения снижают токсическую нагрузку, которую человек получает из окружающей среды, то есть работают как антиоксиданты. А они в свою очередь оказывают еще и омолаживающий эффект», — отметила эксперт.

Чай содержит катехины — органические вещества, которые предотвращают кровотечения и укрепляют стенки сосудов, тем самым регулируя артериальное давление, пишет «Вечерняя Москва».

«А витамин Р помогает поддерживать артериальное давление в норме. Также хорошо работает против отеков и аллергии», — поделилась Анжелика Дюваль.

Врач напомнила, что и черный, и зеленый чай обладают мочегонными свойствами и вымывают из организма не только вредные, но и полезные вещества, повышают выработку желудочной кислоты.

«Поэтому людям, которые страдают повышенной кислотностью желудка, и тем, кто находится в стадии обострения заболевания ЖКТ, нужно быть осторожными с употреблением чая», — заключила эксперт.