Названа неочевидная польза капусты кимчи

Кимчи — традиционное корейское блюдо, которое готовят из ферментированных овощей. В его основе — пекинская капуста, редька или огурцы, специи и приправы.

Врач-диетолог Рустем Садыков рассказал, что кимчи считается полноценным источником пробиотиков — полезных бактерий в кишечнике. В процессе ферментации, используемом для приготовления кимчи, образуются молочнокислые бактерии, которые повышают иммунитет, улучшают пищеварение, уменьшают воспаление и поддерживают здоровый баланс кишечных бактерий.

По словам эксперта, блюдо также снижает количество продуктов гликации в крови, тем самым замедляя старение кожи и соединительной ткани.

Капуста кимчи богата антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного стресса и подавляют действия свободных радикалов. Это помогает защитить организм от хронических заболеваний, например, болезней сердца, сосудов, сахарного диабета, а также рака.

Нередко в блюдо добавляют и имбирь, чеснок, перец чили, которые служат профилактикой артрита, астмы, воспалительных заболеваний кишечника, воспалений в организме, пишет «Спорт-экспресс».

Диетолог порекомендовал включить кимчи в рацион и тем, кто хочет похудеть. Одна чашка кимчи содержит всего около 23 ккал, насыщает организм клетчаткой, которая дарит чувство сытости, а также питательными веществами.

Однако, несмотря на всю пользу блюда, Рустем Садыков призвал с осторожностью отнестись к кимчи людей с желудочно-кишечными заболеваниями и проблемами в пищеварении, синдромом раздраженного кишечника, высоким давлением, аллергией на сою, чувствительностью к острой пище.

О том, как приготовить капусту кимчи по-корейски, читайте в нашей статье.