Названа неочевидная польза шпината

Шпинат — уникальный продукт, который доступнее, чем другие суперфуды. К тому же его легче найти на прилавках магазинов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какая польза содержится в шпинате.

Эксперт отметила, что шпинат богат калием, который выводит из организма лишнюю жидкость. Это помогает стабилизировать давление и избежать резких подъемов.

В зелени также содержится магний. Этот элемент оказывает благоприятное влияние на работу нервной системы, укрепляет костную ткань, а также снижает раздражительность.

«В шпинате много каротиноидов. Он укрепляет зрение, иммунную систему, все слизистые, эндотелий сосудов. Шпинат даже полезен для профилактики развития катаракты, поскольку снижает количество свободных радикалов», — рассказала врач.

Еще одно преимущество шпината — высокое содержание клетчатки в составе, которая помогает стабилизировать стул. В продукте также содержится много растительного белка, который важен для нормальной жизнедеятельности всего организма, пишет «Москва 24».

«В шпинате присутствует витамин K, который воздействует на формирование костной системы и необходим для нормальной свертываемости крови. Есть там и витамин E, который считается витамином красоты. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему», — рассказала Елена Соломатина.

Несмотря на всю пользу продукта, есть шпинат не стоит пожилым людям с повышенной свертываемостью крови, воспалительными заболеваниями кишечника в стадии обострения и подагрой.

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