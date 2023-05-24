Названа неожиданная польза соленых огурцов

Соленые огурцы — любимая закуска многих россиян. Врач-диетолог Лиза Янг рассказала, что продукт не только вкусный, но и приносит пользу для здоровья, о которой не все догадываются.

Эксперт отметила, что соленые огурцы имеют высокую концентрацию витамина К: в одной небольшой порции маринованных овощей содержится около 17 миллиграммов витамина. Элемент оказывает благоприятное действие на здоровье костей и свертываемость крови.

Соленые огурцы и сам маринад содержат живые пребиотики, которые снижают риск пищевых расстройств и инфекций.

По мнению диетолога, по сравнению с другими закусками, огурцы содержат меньше калорий и станут хорошим перекусом для людей, снижающих вес и следящих за калорийностью.

Полезными соленые огурцы делают и антиоксиданты — лютеин и зеаксантин, которые важны для здоровья глаз и остроты зрения. Эти элементы не только придают продукту зеленый цвет, но и образуют защитную систему для глаз, поглощая синюю часть спектра и нейтрализуя ее вредное воздействие на сетчатку.

Несмотря на всю пользу, злоупотреблять закуской не стоит. Лиза Янг напомнила, что маринованные овощи содержат много соли, которая задерживает жидкость в организме. По этой же причине не стоит есть соленые огурцы людям с высоким кровяным давлением, пишет Eat This, Not That!

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