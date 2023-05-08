Названы 4 продукта для молодости кожи

Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала, какие продукты позволят коже дольше быть молодой и здоровой.

Эксперт объяснила, что красота человека зависит от того, как он питается. Врач порекомендовала включить в рацион продукты, богатые витаминами С, Е, бета-каротином, полифенолами, которые защищают кожу от негативного воздействия окружиюащей среды и поддерживают ее структуру.

Диетолог посоветовала обратить внимание на манго. Этот фрукт богат витамином С, флавоноидами и каротиноидами, благодаря чему позволяет уменьшить глубину морщин. При этом манго лучше есть в свежем виде.

Еще один полезный продукт — помидоры. Эти овощи в своем составе имеют мощный антиоксидант, который называется ликопин. В свою очередь ликопин защищает кожу от фотостарения. Эксперт отметила, что элемент лучше усваивается при нагревании: то есть, пользы от томатного супа будет больше, чем от свежих помидоров.

По словам диетолога, капуста кейл способствует выработке коллагена, что помогает коже быть упругой. Продукт богат витамином С, каротиноидами и глюкозинолатами.

«Я люблю капусту кейл, ведь в ней мало оксалатов, а кальций из капусты усваивается даже лучше, чем из молока. Кейл не очень вкусно есть в салатах, зато можно добавлять в смузи — вкус практически не ощущается», — рассказала эксперт.

В разговоре с изданием «Доктор Питер» Лиза Афинская порекомендовала добавить в питание и миндаль. Этот орех уменьшает глубину морщинок и пигментацию благодаря высокой концентрации полезных жиров, токоферола и полифенолов. Миндаль можно съесть в качестве перекуса или добавить в салаты.