Названы 8 причин есть грибы чаще

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о пользе грибов для здоровья.

По словам экспертов, грибы помогают укрепить кости благодаря содержанию витамина D. Кроме того, витамин повышает настроение и улучшает самочувствие.

Витамины группы В, которыми богаты грибы, насыщают организм энергией. Особенно много витаминов В2 и В3 в белых грибах и вешенках. В продукте также высокая концентрация меди, которая отвечает за активность в течение дня.

Специалисты посоветовали добавить в питание и грибы шиитаке, которые оказывают благотворное воздействие на здоровье мочевыделительной системы и мочевого пузыря.

Белые грибы помогают укрепить иммунную систему. Это связано с содержанием пребиотических веществ в составе, которые активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.

В Роспотребнадзоре отметили, что грибы также улучшают работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Это происходит благодаря калию, которым богат продукт.

Содержащаяся в грибах клетчатка позволяет поддерживать баланс сахара в крови, тем самым снижая риск развития диабета второго типа.

Кроме того, блюда из грибов — идеальный вариант для худеющих людей. При небольшом количестве калорий в организм поступает много питательных веществ, что дарит сытость на весь день.

Многим известно, что фрукты и овощи содержат много антиоксидантов, которые защищают клетки организма от окисления. Эксперты отметили, что грибы содержат столько же антиоксидантов, сколько и красный перец.