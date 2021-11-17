Названы два кандидата на пост главы администрации Симферопольского района

В качестве кандидатов на должность главы администрации Симферопольского района выбраны два кандидата, передает Крыминформ со ссылкой на председатель конкурсной комиссии, вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.

Силовики навестили севастопольского чиновника Вадима Кирпичникова — СМИ «Победителями конкурса у нас признаны и.о. руководителя райадминистрации Кратюк Денис Васильевич, он набрал 79 баллов, и зампредседателя Симферопольского райсовета Селютин Борис Юрьевич – набрал 70 баллов», — уточнила Кивико.

Названные кандидаты будут представлены конкурсной комиссией Симферопольскому районному совету для принятия решения о назначении одного из них на должность главы администрации.