Названы лайфхаки, как экономить на овощах и фруктах в магазине

На фруктах и овощах можно значительно сэкономить семейный бюджет, если знать несколько хитростей.

Эксперты издания Marie Claire посоветовали перед походом в магазин составлять список покупок и придерживаться его. Также стоит заранее проверить, в каких магазинах сейчас есть скидки на овощи и фрукты, и разузнать, где что дешевле.

При покупке овощей стоит отдавать предпочтение тем, которые выглядят так, будто их сорвали с грядки. Продукты, которые предварительно нарезаны, вымыты, готовы к употреблению, хоть и удобны, но стоят дороже. По этой причине стоит покупать неочищенные овощи и те, которые продаются не в отдельной таре.

Нерасфасованные овощи, по мнению специалистов, стоит покупать и потому, что так снижается риск купить лишнее, переплатить за это, а часть продуктов в итоге может быстро испортиться и отправиться в мусорное ведро.

Эксперты порекомендовали не стремиться покупать самые красивые фрукты и овощи. Те продукты, которые выглядят не особо примечательно, стоят дешевле, а качество и вкус имеют такой же. Однако такие плоды не должны быть подпорченными.

Стоит покупать овощи и фрукты согласно их сезонности. Например, зимой цитрусы и капуста стоят дешевле, весной — клубника, зелень и молодой картофель, летом — все ягоды, дыни, арбузы, помидоры, огурцы, персики, а осенью — яблоки, груши, виноград, тыква и болгарский перец.

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