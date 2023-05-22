Названы лучшие источники растительного белка

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, почему важно включить растительный белок в питание.

По словам специалистов, человек должен получать белок как из животных, так и из растительных продуктов для здоровья сосудов, хорошего состояния мышц и тканей внутренних органов.

Стоит включить в рацион бобовые культуры: бобы, фасоль, горох, сою, нут, чечевицу, маш, арахис. Помимо белка, эти продукты насыщают организм полезными жирами, железом, пищевыми волокнами.

Не менее полезны крупы, например, гречка, рис, овес, пшено, ячмень, киноа. Они содержат много белка и целый спектр микро- и макронутриентов.

Эксперты Роспотребнадзора также посоветовали обратить внимание на соевые бобы, которые считаются лидером по содержанию растительного белка. Из сои делают тофу, молоко, муку и соевое мясо.

Однако мужчинам не стоит злоупотреблять соей. Дело в том, что соя содержит фитоэстрогены — белки, структурно похожие на эстрогены.

Грибы насытят организм не только белком, но и аминокислотами. Самые богатые белком грибы — сушеные: этот способ обработки повышает количество протеинов в 10 раз.

Орехи и семена обладают высокой пищевой ценностью за счет жирового компонента, содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе омега-3.

О том, как приготовить растительное молоко в домашних условиях, читайте в нашей статье.