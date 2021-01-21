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Названы ориентировочные условия отмены масочного режима в Севастополе. Эксперты системы городского здравоохранения считают, что это можно будет сделать после того, как около 60% жителей Севастополя сделают прививку. Такие данные подтвердил заместитель губернатора Александр Кулагин и врач-кардиолог Виктор Пологов, пишет новостной портал ForPost.

Вице-губернатор отметил во время программы «Реактор»: говорить о возможности снятия ограничений и масочного режима модно будет, когда у севастопольцев сформируется коллективный иммунитет.

Кардиолог Виктор Пологов считает, что после вакцинации горожан в Севастополе сформируется коллективный иммунитет, который позволит не замечать коронавирус и переносить его как банальную простуду.

«Значит не будет смысла закрыть и перепрофилировать больницы под инфекционные отделения, не будет необходимости разворачивать реанимационные отделения. Не будет тяжелых форм, значит мы «проедем эту станцию», – предположил врач.

По состоянию на 20 января от COVID-19 в нашем городе привито пока 1742 человека. Начало массовой вакцинации всех желающих «Спутником V» ожидается в феврале.