Названы привычки, которые приводят к незаметному набору веса

Врач-эндокринолог Анастасия Остапенко и врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова рассказали, какие привычки могут незаметно увеличить вес.

По словам экспертов, к постепенному увеличению веса приводят частые перекусы. В день человеку достаточно 3–4 приема пищи с приблизительно равными промежутками между ними. Перекусы растягивают во времени выработку инсулина, что сказывается на общем здоровье человека. А если перекусывать фастфудом, калорийной едой и запивать это сладкими напитками, то лишних килограммов не избежать.

Еще одна вредная привычка — заедать стресс сладким. В таких ситуациях еда кажется единственным источником радости и дает ложное ощущение, что все в порядке.

«Когда человек ест сладкое, в крови повышается глюкоза. Это способствует расслаблению и умиротворению, наступает ложное чувство счастья и удовольствия, как в детстве. Я что-то сделал, я сам себя похвалил и мне от этого хорошо», — пояснили специалисты.

Эксперты отметили, что заставляет переедать даже посуда. Они порекомендовали есть из неглубоких тарелок десертного размера и заменить столовые ложки на десертные. Важен и цвет посуды: стоит использовать тарелки серых и синих оттенков, еда на которых выглядит не особо привлекательно, что приводит к снижению аппетита.

Кроме того, вес увеличивается, когда человек все время пробует ингредиенты во время приготовления блюд, пьет много смузи и фрешей, а также отвлекается на телевизор и гаджеты во время приема пищи, сообщает портал 74.ru.

«Также не стоит забывать, что, если мы не спим, мы в большинстве случаев едим, соответственно, повышается общее потребление калорий», — заключили специалисты.

Подробнее о том, какие ошибки часто совершают худеющие люди во время диеты, читайте в нашем материале.