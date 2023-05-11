Названы продукты, которые вызывают усталость

Продукты питания способны как взбодрить, так и, наоборот, привести к упадку сил. Врач-диетолог Рустем Садыков рассказал, с какой пищей стоит быть осторожнее.

В первую очередь вызывают усталость продукты, в которых есть много сахара, например, конфеты, газированные и сладкие напитки. Так происходит из-за того, что при их употреблении уровень сахара резко повышается, а затем так же стремительно падает. Резкий скачок глюкозы способен привести к перепадам настроения, предупредил эксперт.

Вызвать вялость способны и продукты, приготовленные из рафинированной муки. Среди них: белый хлеб, выпечка, макаронные изделия. А также жирная и жареная пища, к примеру, бургеры, картофель фри и жареная курица, которые трудно перевариваются и вызывают у человека ощущение тяжести и вялости.

По словам врача, алкогольные напитки только на первый взгляд помогают взбодриться. Он пояснил, что спиртное может оказывать стимулирующее действие, но впоследствии оно нарушает режим сна и провоцирует чувство усталости или слабости на следующий день.

Вызвать усталость также способна пища с высоким содержанием конечных продуктов гликирования, сообщает «Спорт-экспресс». К такой еде относятся сыр пармезан, копченая рыба, жареный бекон, жареное мясо с корочкой, сладкая выпечка. Эти комплексы тяжело выводятся из организма, на что может понадобиться больше усилий.