Названы российские курорты с самым тёплым морем

Самые высокие температуры воды на Черноморском побережье России сейчас отмечаются в Ялте, Евпатории, Туапсе и Геленджике, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в этих курортных городах море прогрелось до +26 градусов.

Фото: Наталья Сомова

В Алуште и Сочи температура воды у побережья составляет +24 градуса, в Феодосии и Анапе — +25 градусов, добавил он.

В начале недели в нескольких южных регионах России ожидается экстремально жаркая погода. По данным Гидрометцентра, в Волгоградской области воздух прогреется до +42, сообщает НСН. В Астраханской и Ростовской областях, а также в Калмыкии в ближайшие дни температура будет держаться выше +38 градусов. Жара ожидается в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском краях.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, первое полугодие в России оказалось самым тёплым за 130 лет метеонаблюдений, и год может войти в десятку самых тёплых.