Названы самые полезные для женщин продукты

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты важны для женского здоровья.

По словам специалистов, в первую очередь для женщин важны овощи и фрукты. В них есть не только множество витаминов и минералов, но и клетчатка, которая считается питательной средой для микрофлоры кишечника. В день нужно съедать около 400 г или пять порций овощей и фруктов, при этом за одну порцию считается один фрукт или овощ весом 80–100 г.

Зерновые продукты тоже необходимы для полноценного женского рациона. Они содержат медленные углеводы — основной источник энергии и клетчатки. Цельные злаки — неочищенный рис (коричневый, бурый, красный), пшеница, овес, а также хлеб из цельнозерновой муки — предпочтительны к употреблению.

Эксперты отметили, что нужны и продукты с «правильными» жирами: нерафинированное растительное масло, орехи, авокадо, жирная рыба важны для клеточной мембраны.

Дефицит витамина D и кальция приводит к проблемам со здоровьем. Элементы нужны для здоровья костей и суставов, особенно в постменопаузе, когда процессы разрушения костной ткани происходят быстрее. Больше всего витамина D содержится в морской жирной рыбе — лососе, сардинах, сельди, скумбрии, а кальция — в твороге, молоке, кефире, йогуртах, сырах.

Восполнить запасы белка можно с помощью мяса птицы, яиц, белой рыбы, морепродуктов и бобовых культур, рассказали в Роспотребнадзоре.

Красное мясо — источник легкоусвояемого гемового железа, но злоупотреблять им не стоит. Особенно важен продукт в период менструации, беременности и грудного вскармливания, когда организм тратит свои запасы.