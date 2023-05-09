Названы способы, как сделать домашнюю выпечку полезнее

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как сделать мучные изделия более полезными для здоровья.

По словам экспертов, часть муки можно заменить овсяными хлопьями или молотыми отрубями, которые считаются полезной клетчаткой и стимулируют пищеварение. Вместо пшеничной муки также можно использовать цельнозерновую, которая сохраняет все полезные свойства зерна.

Для того чтобы придать блюду объем, в тесто следует добавить мелко натертый и хорошо отжатый кабачок, а также тертую морковь или тыкву.

Яблочное пюре — полезная альтернатива сахару. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали запечь 1–2 сладких яблока в духовке, измельчить блендером и добавить в тесто, чтобы придать ему естественную сладость. В случае с жирным тестом, к примеру, песочным, этим пюре можно заменить часть масла, снизив жирность продукта.

По мнению экспертов, часть целых яиц можно заменить яичными белками. Этот метод позволит снизить содержание жира в выпечке, не меняя ее вкуса.

Для начинки или прослойки выпечки специалисты Роспотребнадзора посоветовали взять свежие или замороженные ягоды, фрукты. Для этого можно сделать пюре из фруктов, отварить их в небольшом количестве воды и использовать как здоровую альтернативу варенью или джему.

При выпечке тортов, кексов и печенья эксперты дали совет не смазывать противень маслом. Вместо этого стоит использовать специальную бумагу для выпечки или силиконовый коврик для духовки.