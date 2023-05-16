Названы способы, как выбрать качественный квас в магазине

Квас — любимый многими напиток, который весной и летом пользуется особым спросом. Но как среди всего разнообразия на прилавках магазинов выбрать качественный квас?

Фермер Иван Слободянюк отметил, что в магазинах продается много искусственного кваса, который содержит большое количество консервантов.

По словам эксперта, для того чтобы выбрать качественный напиток, стоит обратить внимание на место, где он хранится. Фермер пояснил, что хороший квас хранится в холодильнике. При этом срок годности такого напитка не превышает 2 дней, если он нефильтрованный и неосветленный.

«В составе хорошего кваса должны быть только дрожжи, вода, ржаная мука, сахар, солод. Никаких эмульгаторов и добавок», — рассказал фермер.

Эксперт порекомендовал покупать квас, который разлит в темную пластиковую тару. Дело в том, что такая емкость защищает содержимое от проникновения и негативного воздействия солнечных лучей.

«Конечно, лучше всего покупать разливной квас. Его для многих точек предоставляют локальные производители, которые дорожат качеством. Однако при покупке такого кваса лучше попросить сертификаты качества и обязательно ознакомиться с этикеткой», — отметил Иван Слободянюк.

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» фермер также порекомендовал обращать внимание на то, как сильно пенится квас: натуральный напиток будет иметь крупные пузырьки пены, которые держатся дольше, чем у напитка с добавлением различных консервантов.

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